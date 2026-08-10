Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění

Neštěstí se stalo ve Stodůlkách v ulici U Jezera, na okraji Centrálního parku, v těsné blízkosti stanice metra Luka.
Podle sdělení policie prasklo vodovodní potrubí v podzemí ve chvíli, kdy zde pracovníci prováděli tlakovou zkoušku. V důsledku poškození došlo ke vzniku tlakové vlny, která následně způsobila mechanické poranění zasažených pracovníků.
„Jeden muž přes veškerou naši snahu bohužel zemřel. Další je ve vážném stavu s těžkými poraněními,“ informovala záchranka na síti X s tím, že zraněnému záchranáři zastavovali krvácení, podali léky a tekutiny. Vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová upřesnila, že muž je zraněný velmi vážně.
„Poslední z mužů je zraněn lehce, mimo ohrožení života,“ dodala pražská ZZS.
„Kriminalisté místo ohledávají a zjišťují příčinu této tragické události,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Místo je ohraničeno Podle mluvčího firmy Pražské vodovody a kanalizace Tomáše Mrázka se nehoda stala na potrubí, které si firma pronajímá od města. „Nehoda se stala soukromé společnosti, která pracuje na zadání PVK,“ řekl ČTK. Později dodal, že dodávky vody pro okolní domy nejsou ohroženy, protože od zahájení prací v dubnu jsou vedeny náhradním provizorním potrubím. policejními páskami.
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Dvě podobná neštěstí se v Česku stala letos v červenci. Koncem minulého měsíce výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil dva lidi, kriminalisté událost prověřují jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
V polovině července tři muži v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku utrpěli zranění při čištění plynového potrubí vzduchem.
Únik plynu na náměstí Republiky
Složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v pondělí kvůli poškozenému potrubí také na náměstí Republiky. Dopoledne tam došlo k úniku plynu.
Na místě zasahovali i plynaři, byla uzavřena silnice a provoz stál. Před polednem byl však obnoven. V místě nehrozí nebezpečí.