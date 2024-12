Zastupitelé odvolali celou radu Prahy 5, opozice chce jednat o širší koalici

Opozice složená z ODS, TOP 09, ANO a STAN chce zvolit nové vedení městské části. „V tuto chvíli koalice nedisponuje většinou a je tak velmi problematické aby dál vládla. Jsme otevření všem jednáním o vytvoření pevnější a širší koalice, která dovládne do příštích voleb,“ zdůvodnil krok zastupitel z řad ODS Lukáš Herold.

Opozice má s Rattayem nyní těsnou většinu 21 hlasů. Herold uvedl, že chce v následujících týdnech jednat se všemi politickými stranami o širší koalici. „Chceme zahájit jednání o širší koalici, která by měla podporu a byla schopna dovést zastupitelstvo do řádných voleb, které budou za 21 měsíců,“ řekl na jednání.

Zastupitelům předložil návrh, aby hlasovali o tom, že on a Petr Lachnit (ANO) budou zvoleni do rady městské části.

„Je to trochu nešťastně provedeno. Klidně mohla rada pokračovat až do začátku února, kdy bude další zasedání zastupitelstva, a mezitím jsme se mohli nějak dohodnout. Po takovémto odvolání se hrany obrušují hůře. Musíme se nejdříve poradit na klubu, jak budeme dál postupovat. Za sebe se jednání nebráním, umím si představit různé varianty,“ řekla Šimková.

Rattay v rezignačním dopise jako důvody svého odchodu uvedl vnitřní neshody v koalici a to, že neřeší problémy městské části. Kritizoval i sestavování rozpočtu na příští rok.

Rattaye vyzval předseda zastupitelského klubu Pirátů Karel Bauer a někteří zastupitelé Prahy 5 sobě a SEN 21 k rezignaci na zastupitelský mandát, jelikož ho voliči zvolili jako pirátského zastupitele. Ten se ho ale nevzdá.

„Jsem vázán zastupitelským slibem, který mi velí hájit zájmy Prahy 5. Můj hlavní zájem je složení nové stabilnější koalice. Navíc chci nadále plnit program, se kterým jsem šel před voliče do voleb. Zvažoval jsem, že zastupitelský mandát složím, ale v tom případě by nenastala žádná změna a nefungující koalice o jednadvaceti hlasech by nedostála žádných změn. V tuto chvíli budu působit jako nezávislý,“ řekl redakci iDNES.cz Rattay.

Zastupitelé měli v úterý projednávat mimo jiné rozpočet městské části na příští rok. To se ale nestane. Předkladatelka, radní pro finance Jolana Dočekalová (Praha 5 Sobě), ho z programu stáhla. „Rozpočet by měla sestavovat vládnoucí většina, dávám vaší vznikající koalici možnost sestavit si ho podle sebe. Nepovažuji za vhodné ho předkládat, nechci vás nijak zavazovat,“ pronesla při projednávání programu.

„Deklarovali jsme, že jsme připraveni pro rozpočet hlasovat. Tato koalice je odpovědná za to, že Praha 5 rozpočet mít nebude,“ reagoval Herold. Dodal, že městská část bude kvůli tomu hospodařit na začátku roku v rozpočtovém provizoriu.

Provizorium přichází na řadu ve chvíli, kdy městská část nestihne před koncem roku schválit rozpočet na následující rok. Omezuje radnici v tom smyslu, že každý měsíc může využít jen jednu dvanáctinu rozpočtu předchozího roku. Nemůže také zahajovat nové investice.

Pátá městská část má zhruba 86 tisíc obyvatel a zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.