„Pohřešovaný trpí vrozenou a celoživotní odlišností ve fungování mozku, která ovlivňuje způsob, jakým vnímá okolní svět. Má výrazný zájem o veřejnou dopravu a často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů,“ uvedla policie.
Je proto možné, že se chlapec bude pohybovat v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Podle policie vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
Není jasné, kam chlapec z muzea odešel. Při odchodu měl na sobě černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty značky Adidas s bílými pruhy po stranách a na patě.