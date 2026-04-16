Vraťte nám „čtrnáctku“. Praha 7 brojí proti změnám v jízdních řádech, vypsala petici

Autor: tami
  16:52
Praha 7 se bouří proti změnám, které s sebou přinese otevření Dvoreckého mostu, který propojuje Podolí se Smíchovem a Zlíchovem. Stávající linku 14 totiž v novém plánu nahradila linka 34 a částečně také linka 24. Městská část se zrušením „čtrnáctky“ nesouhlasí. Holešovice tak totiž přicházejí o přímé spojení s centrem města a občané musejí volit delší objízdné trasy a přestupovat.

„Prahy 7 se mimořádně negativně dotkne zrušení linky 14,“ uvedla Praha 7 v příspěvku na sociální síti a oznámila vznik Petice za návrat tramvaje 14. Tato iniciativa „bojuje za zlepšení dopravní obslužnosti Holešovic“ a zachování přímého spoje s centrem přes Masarykovo nádraží, popřípadě zavedení adekvátní náhradní dopravy přes Štvanici.

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)
Architekti mostu Štěpán Braťka a Radek Šíma z Atelieru 6 (9. dubna 2026)
Tramvajová linka 14 bude do změn, které souvisejí s otevřením spojovnice na Václavském náměstí, úplně zrušena a o její trasu se postarají nová linka 34 a prodloužená linka 24.

Linka 34 bude začínat v zastávce Bílá labuť a pojede přes Náměstí republiky, Dlouhou třídu, Strossmayerovo náměstí a Vltavskou až na Nádraží Holešovice. Zde se změní na linku 6 a pojede po její běžné trase. Linka 24 nahradí linku 14 od Náměstí Bratří Synků, odkud zamíří na Spořilov. Tento jízdní řád bude nově platit celodenně a celotýdenně.

„S touto změnou Praha 7 dlouhodobě nesouhlasí. Městská část opakovaně jednala s organizací ROPID, Dopravním podnikem i hlavním městem Prahou o řešení situace, která významně zhorší dopravní obslužnost na našem území,“ píše se v příspěvku.

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Spoje do centra nechybí?

„Nová situace v Holešovicích vyvolala zásadní problémy pro cestující na Praze 1, 2, 4 a 10,“ odpověděl náměstek ředitele společnosti ROPID Martin Šubrt na dotaz, proč došlo ke zrušení linky 14. Odkazoval se na změny, které byly provedeny v důsledku uzavírky Libeňského mostu.

„Bylo hledáno řešení, jak zachovat pravidelné linky 1 a 25 okolo Holešovic, ale zrušit propojení dlouhých linek 6 a 14. Nově je tak linka 14 zrušena a vzniká dočasná linka 34,“ sdělil a vyjádřil nesouhlasil se stanoviskem petice.

„Holešovicím neubývá ani jeden spoj, přímé spojení do centra je z Holešovic samozřejmě nadále zajištěno, jen trasou přes Výstaviště. A linka 34 jede rovněž do centra na Náměstí Republiky a Bílou labuť, kde nabízí přestupy na všechny další linky jedoucí přes centrum,“ uzavřel.

Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek chápe, že zástupci Prahy 7 si přejí rychlé spojení z Holešovic k nejbližší stanici na trase metra B, ale v souvislosti s dílčími opravami Hlávkova mostu nepokládá ještě větší množství tramvajových linek za vhodné.

„Chápeme, že snížení frekvence spojů může snížit pohodlí cestujících. Jedná se však o dočasné omezení. Usilujeme o opětovné navýšení frekvence spojů od podzimu letošního roku,“ uvedl pro iDNES.cz.

V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelný provoz tramvají a autobusů, které přinesou nové spojení mezi oběma břehy Vltavy. Změny v souvislosti s otevřením mostu se nedotknou akorát tramvajových linek 3 a 17.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy

ilustrační snímek

V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy. Loni se podařilo ve městě vytřídit 41 procent odpadu, předloni to bylo 40 procent,...

Staré příběhy jaroměřské. Divadelníci ukáží historii Jaroměře

Městské divadlo v Jaroměři, dřívější Fügnerova sokolovna

Divadelní spolek Vrchlický v Jaroměři na Náchodsku chystá Staré příběhy jaroměřské. Vystoupí s nimi v pátek 17. dubna a v sobotu 18. dubna vždy od 19 hodin v tamním divadle. Hra vznikla k 900. výročí...

Místo uhlí plyn. Teplárny v kraji se proměňují, využívají kogenerační jednotky

Jedna ze tří kogeneračních jednotek vyrábějících teplo i elektřinu, které byly...

Hlavní motor dieselové ponorky z druhé světové války připomínají kogenerační jednotky, které tento týden spustila společnost Veolia ve svém provozu U Korýtka v Ostravě-Zábřehu. Elektřinu i teplou...

V Krkonoších hnízdí sokoli, správa KRNAP o to více vyzývá k dodržování pravidel

ilustrační snímek

V Krkonoších začali hnízdit chránění sokoli stěhovaví. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) proto vyzývají návštěvníky hor, aby zvláště v těchto dnech...

Kraj postaví moderní heliport v Sokolově ještě letos, hledá zhotovitele

Karlovarský kraj vybuduje v Sokolově moderní heliport v areálu Bohemia ještě letos, nyní hledá zhotovitele. ČTK to řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Město Sokolov...

16. dubna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Sanace benzenu u Hustopečí už stála přes 300 milionů, druhá etapa bude ještě dražší

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Náklady na druhou etapu sanace území zasaženého toxickým benzenem po loňské nehodě vlaku u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku odhaduje státní podnik Diamo zhruba na 380 milionů korun. Konečná částka...

K této stanici metra na trase B Radlická vedou různé cesty a jednou z nich je podchod od stanice autobusů z ulice Radlické, ve kterém konečně byly označeny podle předpisů vždy konce stupňů schodů...

vydáno 16. dubna 2026  17:11

Tak jak se blíží den, kdy má být zahájen normální provoz na Dvoreckém mostě, tak jsou na něm ze strany od Lihovaru v Praze 5 již vidět proti sobě na jeho začátku stanice tramvají, které budou po něm...

vydáno 16. dubna 2026  17:10

Jižní okraj Prahy mění tvář. Za stamiliony vznikne kampus nebo se upraví soutok

Vizualizace kulturního kampusu na Zbraslavi

Ještě pár dnů potrvají práce na obnově cest v lesoparku Belveder, který nabízí kus divoké přírody v městské zástavbě pražské Zbraslavi. Po dokončení budou původně mlatové povrchy z lámané žuly...

16. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Kytarista Honza Ponocný s Circusem Ponorka zahraje v Červeném Kostelci

12.9.2021, PRAHA, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE. Metronome Warm Up 2021 na Výstavišti...

V kavárně Trees v zahradnictví v Červeném Kostelci na Náchodsku v pátek 17. dubna od 18 hodin vystoupí kytarista a muzikant Honza Ponocný se svou one-man-show Circus Ponorka. S kytarou a množstvím...

16. dubna 2026  17:01

