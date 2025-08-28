Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Autor: tami
  20:42
Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala pokutou. Incident přichází necelé dva měsíce poté, co na stejném místě přišel při pádu o život šestnáctiletý chlapec. O případu informoval portál CNN Prima News.

Jenom při pohledu na natočené záběry tuhne člověku krev v žilách. Stačil jeden neopatrný manévr a hazardér by se zřítil z výšky 34 metrů nad hladinou Vltavy. Přestože to scény neukazují, na vrchol mostu se muž dostal nejspíše tak, že jednoduše najel na začátek samotného mostního oblouku a pokračoval dále po křivce, na jejímž konci ho nečekalo nic jiného než policejní hlídka.

„V minulém týdnu jezdil po obloucích Trojského mostu cizinec na kole. Dostal pokutu ve výši 1 500 korun,“ sdělil CNN Prima News policejní mluvčí Richard Hrdina.

Neštěstí na Trojském mostě. Mladý muž nepřežil pád z výšky do kolejiště

Extrémní sport na speciálních kolech BMX je velmi populární, avšak vlastní život by takovým způsobem nikdo riskovat neměl. „Jsou mnohem lepší nápady, jak ten sport zviditelnit. Kvůli nějakému zviditelnění, které lidi za tři dny zapomenou, nestojí za to umřít,“ popsal video pro CNN Prima News mistr světa v BMX Dominik Nekolný.

V polovině července se Trojský most stal scénou nešťastné tragédie, když šestnáctiletý chlapec, který přijel ze Slovenska za kamarády, vyšplhal na mostní oblouk a spadl do kolejiště pod ním. Těžkým zraněním na místě podlehl. Policisté po této události písemně požádali Technickou správu komunikací, aby vjezd na most lépe zabezpečila. Věc je zatím ve fázi projednávání.

28. srpna 2025  20:42

