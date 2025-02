Věděl, že to je na hraně. Pokutu za veřejné zakázky zaplatil starosta ze svého

„V letech 2021–2023 (Praha 8) na základě samostatných objednávek přímo u dodavatelů pravidelně pořizovala služby spojené s úklidem prostor, péčí o veřejnou zeleň, opravami a údržbou prostor a zásahy zimní údržby na svém území bez provedení zadávacího řízení či jiného v úvahu připadajícího postupu podle zákona. Postup městské části mohl ovlivnit výběr dodavatele,“ zdůvodnil ÚOHS své rozhodnutí.

Podle antimonopolního úřadu zakázky stejného typu po sečtení přesahují dva miliony korun, přičemž nad touto hranicí musí zadavatel vyhlásit výběrové řízení.

Podle starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) měla městská část velké problémy zakázku vysoutěžit a dvakrát ji musela radnice zrušit.

„Nějaká péče o zeleň musela probíhat a já si byl vědom, že je to velice na hraně. Tušil jsem, že to může být v naší přebyrokratizované době problém. Nejsem bezchybný a vím to o sobě,“ prohlásil Gros na jednání.

Zadání zakázky se podle něj zkomplikovalo, protože městské části byly svěřené nové pozemky, a proto byly v zadání uvedené nesprávné výměry. Zároveň prý Praha 8 nechtěla být závislá na jediném poskytovali těchto služeb.

„Tuto pokutu jsem proto v plné vyši zaplatil já sám. Abych předešel spekulacím, kde jsem na to vzal, před pár lety mi zemřel otec a něco mi odkázal. Z těchto peněz jsem pokutu zaplatil a považuji tímto záležitost za uzavřenou. Žádné kroky již nejsou potřeba, jelikož už je vysoutěženo, pokuta uhrazená. Škody na zeleni by bez tohoto kroku byly vyšší než kolik ÚOHS udělil pokutu,“ dodal Gros.

Trestní oznámení na neznámého pachatele

Byť jednání po hodině skončilo, jelikož zastupitelé neschválili program, může být opozice částečně spokojena. Důvodem svolání totiž podle opozičního zastupitele Tomáše Němečka (8žije/Praha sobě) bylo, že koalice nereagovala na výzvy k vysvětlení a vyvození odpovědnosti.

„Pan Gros udělal to jediné možné co udělat mohl. Předešel tím případným právním problémům, pokud by po něm městská část vymáhala škodu. A také případným trestněprávním problémům, protože toto už bylo na hraně porušování povinností při správě cizího majetku, tedy majetku Prahy 8,“ popsal Němeček s tím, že bude jeho strana usilovat změnu praxe i v ostatních podobných případech, například při údržbě veřejných hřišť.

Opozice podle něj dokonce podala trestní oznámení na neznámého pachatele s tím, že doporučili, aby byl vyslechnut starosta, který má životní prostředí v gesci i ředitel příslušného odboru. „Ale tím, že pan starosta ze svého pokutu zaplatil se dá říct, že Praze 8 tato škoda nevznikla,“ uzavírá Němeček.

„Jen hlupák se spálí dvakrát“

Pro Prahu 8 je to již druhá pokuta v řadě za totéž. V roce 2020 ÚOHS vyměřil městské části pokutu 150 tisíc korun za účelové štěpení veřejné zakázky na údržbu veřejných prostranství na sedm menších. Radnice v tomto případě vyhnala spor až do nejvyšších pater, ale i tak loni v květnu pokutu potvrdil Nejvyšší správní soud.

„Jen hlupák se spálí dvakrát o stejná kamna a přesně to se Praze 8 stalo,“ komentuje situaci Němeček. Opozice také kritizovala Grose, že se na rozdíl od prvního případu nové pokutě nebránil opravnými prostředky. Starosta ale podle svých slov nechtěl řízení natahovat a riskovat případné další náklady a průtahy.