Airbnb za bytovou krizi v Praze nemůže, tvrdí analýza. Problémem je bytový dluh

Autor: iDNES.cz, tji
  18:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Problematika krátkodobých pronájmů, neboli Airbnb, bývá v souvislosti s pražskou bytovou krizí jednou z nejzmiňovanějších. Podle nové analýzy projektu Pražské bydlení pod lupou by však i úplný zákaz těchto pronájmů odstranil jen 8,6 procenta ze současného bytového deficitu. Za skutečný problém proto garant projektu Jakub Kuneš označuje bytový dluh.

Analýza zmíněného projektu porovnala počty bytů nabízených na platformě Airbnb s velikostí pražského bytového deficitu. K červnu 2026 bylo v Praze zaevidováno 7 878 aktivních bytů nebo domů nabízených přes platformu Airbnb. Tento počet však odpovídá přibližně 1,1 procenta z celkových 720 tisíc pražských obytných prostor.

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Projekt realizací průzkumu reaguje na jednání zástupců hlavního města i ministerstva pro místní rozvoj, kteří připravují pravidla pro regulaci krátkodobých pronájmů a argumentují tím, že právě ony v metropoli prohlubují bytovou krizi.

Bytový dluh je jedenáctkrát větší než Airbnb

„Institut plánování a rozvoje Prahy dlouhodobě uvádí, že pro stabilizaci trhu je potřeba vybudovat přibližně deset tisíc bytů ročně. Tohoto cíle bylo za posledních dvacet let dosaženo pouze výjimečně,“ uvádí v tiskové projektu Pražské bydlení pod lupou Jan Volf.

O projektu Pražské bydlení pod lupou

Pražské bydlení pod lupou je odborně-popularizační projekt zaměřený na problematiku nedostupnosti bydlení v Praze. Popisuje ekonomické, institucionální, regulatorní a společenské příčiny bytové krize a přináší data, analýzy a komentáře k fungování trhu s bydlením, města a veřejné správy.

V ní také zmiňuje, že od roku 2006, od kterého jsou data dostupná, vznikl kumulovaný bytový deficit ve výši 91 427 bytů. Z toho vyplývá, že se každoročně se v průměru vytvoří bytový dluh odpovídající 45,7 procenta bytové potřeby Prahy. „Problém dlouhodobě nedostatečné výstavby je tak přibližně 11,5krát větší než celý současný objem Airbnb v Praze,“ uvádí Volf.

Analýza počítá i s nejkrajnějším možným scénářem, tedy s okamžitým návratem všech bytů z Airbnb na dlouhodobý nájemní trh.

„Představme si, že by se všechny byty nabízené na Airbnb ze dne na den vrátily na dlouhodobý nájemní trh, což je myšlenka, která je sama o sobě iluzorní. Praze by i poté stále chybělo více než 83 tisíc bytů. Úplný zákaz Airbnb by tak odstranil pouze přibližně 8,6 procenta současného bytového deficitu,“ míní garant projektu Jakub Kuneš a dodává, že tudíž rozhodně nejde o řešení bytové krize. Podle něj navíc Praha každoročně vytváří bytový dluh a toto je jednorázové opatření.

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Z dat vyplývá, že i kdyby se všech 7 878 jednotek Airbnb okamžitě převedlo na dlouhodobé bydlení, při dosavadním tempu výstavby a průměrném ročním deficitu 4 571 bytů by tento efekt vydržel necelé dva roky a poté by se dluh vrátil na původní úroveň. Kumulovaný deficit výstavby navíc překonal dnešní objem aktivních bytů na Airbnb již kolem roku 2009 a 2010 a od té doby se rozdíl dále prohluboval.

Zásadní rozdíly v lokalitě

Procentuální podíl krátkodobých pronájmů neplatí na území metropole rovnoměrně. V Praze 1 dosahuje podíl jednotek nabízených přes Airbnb přibližně 22 procent bytového fondu, v Praze 2 necelých sedm procent a v Praze 3 necelá tři procenta. V okrajových městských částech netvoří ani půl procenta. Institut plánování a rozvoje Prahy upozorňuje i na měnící se strukturu trhu, přes polovinu pražské nabídky v současnosti provozují hostitelé s pěti a více jednotkami.

Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy

„Regulace Airbnb může mít na nájmy určitý vliv, protože část bytů může vrátit na trh dlouhodobého bydlení. Je ale třeba držet správné měřítko: počet bytů nabízených ke krátkodobému ubytování je nesrovnatelně menší než dlouhodobý a každoročně rostoucí bytový dluh Prahy. Pokud nedojde k rozvoji systematické výstavby a odstraňování bariér, které brzdí vznik nových bytů, tedy nezvýší se nabídka bydlení, budeme i po regulaci Airbnb řešit stejný problém za několik let znovu,“ myslí si Kuneš.

Podíl Airbnb na bytovém fondu podle městských částí

Městská částByty v AirbnbByty celkemPodíl Airbnb
Praha 14 12218 54322,23 %
Praha 22 17831 2026,98 %
Praha 31 27446 2902,75 %
Praha 433480 8350,41 %
Praha 51 00154 1931,85 %
Praha 636762 7770,58 %
Praha 750627 7341,82 %
Praha 860164 2510,94 %
Praha 914835 2550,42 %
Praha 1035670 1310,51 %
Praha 115240 1270,13 %
Praha 123033 1140,09 %
Praha 136532 6160,20 %
Praha 143324 0110,14 %
Praha 153225 6800,12 %
Praha 16912 0640,07 %
Praha 171215 5430,08 %
Praha 181216 2700,07 %
Praha 1986 5050,12 %
Praha 2046 8670,06 %
Praha 2158 2040,06 %
Praha 2299 1200,10 %

Zdroj: insideairbnb.com/prague, bytový fond podle ČSÚ, sčítání 2021.

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