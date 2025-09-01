Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

Autor: dch
  17:22
Pražský městský soud zakázal společnosti Mucha Muzeum Prague s.r.o. používat v běžném provozu označení „Mucha muzeum“. Vyhověl tak žalobě původní instituce „Muchovo muzeum“ v Panské ulici, která funguje od roku 1998. Podle soudu hrozí častá záměna obou subjektů a nová společnost parazituje na dobré pověsti i dlouholetých investicích konkurenta.
Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025)

Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Exponáty v nově otevřeném Mucha museu v pražském paláci Savarin
Marcus Mucha.
Marcus Mucha.
Architektka Eva Jiřičná.
Instituce vzdálené jen pár desítek metrů užívající v názvu slavné jméno Alfonse Muchy, to je předmět sporu dvou muzeí. Pražský městský soud vydal předběžné opatření, kterým zakázal nové společnosti Mucha Muzeum Prague s.r.o. používat označení „Mucha muzeum“.

Městský soud přitom už v červnu rozhodl, že firma Mucha Muzeum Prague s.r.o. musí změnit obchodní firmu tak, aby v ní nebyla slova „Mucha“ a „muzeum“ v jakékoli kombinaci.

Podle soudu si návštěvníci obě expozice pletou a může docházet k ekonomické újmě i klamání spotřebitelů, uvedl server Echo24.cz.

Nový prostor, staré vášně a spory. V Savarinu otevře muzeum Alfonse Muchy

Starší muzeum vzniklo už v roce 1998 v Panské ulici a dnes je turistickou stálicí Prahy, posílenou i o slavnou sbírku Ivana Lendla. Nová instituce otevřela letos v březnu v paláci Savarin a v marketingu začala využívat velmi podobný název i slogan o „jediném oficiálním muzeu Alfonse Muchy“.

„Škoda narůstá každý den, budeme ji vymáhat od těch, kteří se na krádeži identity podíleli,“ sdělil serveru Echo.24 zakladatel původního muzea Sebastian Pawlowski.

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Soudkyně Jana Přibylová v usnesení konstatovala, že žalovaná strana využívá dobrou pověst konkurenta a zneužívá výsledky jeho dlouholeté práce, což naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže. Firma se hájila licencí od nadace Mucha Trust, soud však připomněl, že i chráněná značka může být zneužita, pokud dochází k parazitování a záměně.

Spor tím ale nekončí. Ve hře je i návrh na zrušení ochranné známky a policie už přijala trestní oznámení kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže.

