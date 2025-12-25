Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci každoročně pořádá na Boží hod vánoční pražské arcibiskupství společně s organizacemi jako je komunita Sant’Egidio. Letošní ročník byl sedmadvacátý.
Fotogalerie4

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025) | foto: ČTK

Fronta zájemců o oběd se vytvořila již půl hodiny před otevřením brány. Mezi přítomnými bylo i mnoho lidí bez pozvánky, kteří museli čekat, zda na ně zbude místo. Někteří z nich využili možnost získat u vchodu darované oblečení. „Potřeboval bych rukavice a tepláky,“ hlásil se o dárek mladý muž.

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
4 fotografie

Osobní pozvánku dostávají ti, kteří jsou dlouhodobými přáteli komunity. Jedná se například o lidi bez domova či lidi z některých domovů důchodců. Většina přítomných se podle svých možností snažila přijít ve společenském oblečení. Pozornost budil mladík, který do prostor arcibiskupství dorazil v mikině s nápisem Team Satan 666.

Smyslem akce podle pořadatelů je, aby nikdo nebyl během svátečních dnů sám. „Letos poprvé oběd doprovází hudba s účastí profesionálů, kterými jsou zpěvák Martin Bareš a klavíristka Petra Matějová,“ řekla ČTK zástupkyně komunity Sant’Egidio Kristina Koldinská.

Vánoce pro ty, kteří to potřebují. Katolíci uspořádali oběd pro lidi v nouzi

Jako tradičně se podávala polévka s játrovými knedlíčky, pečená kachna se zelím a knedlíkem. Jako dezert pak vánočka a ovoce. Pro každého hosta byl rovněž připraven vánoční dárek. Hosté dostali například nové teplé oblečení nebo kosmetiku. Oběd zahájil pražský arcibiskup Jan Graubner. „Přeji všem přítomným, aby Vánoce přešly do našich srdcí. Bůh je blízko, stal se člověkem, jedním z nás. Člověk je božím obrazem,“ uvedl.

Akci zajišťovalo několik desítek dobrovolníků. Někteří servírovali či obsluhovali kuchyň, jiní usedli za slavnostně prostřený stůl spolu s hosty, aby vytvořili rodinnou atmosféru. „Letos se nám sešlo nebývalé množství lidí, kteří chtěli přijít pomoci. Řekla bych, že je to hodně dáno tím, jak moc si lidé přejí dělat něco dobrého. Jak moc si přejí žít dobrý život jako odpověď na spoustu násilí, zla, odsudků a nevraživosti, kterou v našich společnostech máme a zažíváme,“ podotkla Koldinská.

Komunita Sant’Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě soucit s chudými a pomoc jim. V České republice vznikla Komunita Sant’Egidio v roce 1993 a dnes působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se zaměřuje na pomoc lidem bez domova, službu starým lidem a pomoc ukrajinským rodinám.

Strašnice

Strašnice

V kostele v Praze 10-Strašnicích se na Boží hod vánoční uskutečnila tradiční slavnostní bohoslužba.

vydáno 25. prosince 2025  13:11

