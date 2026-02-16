Dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem uzavřela nehoda během pondělního rána v úseku mezi 7. a 9. kilometrem. Nahlášena byla v 06:40.
„Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30. Řidiče vyzvala k opatrnosti a doporučovala využít objízdnou trasu na EXITU 1 na Zdiby.
„Na místě byla jedna osoba s poraněním hlavy, kterou jsme následně převezli do Fakultní nemocnice Bulovka k dalšímu vyšetření,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková na dotaz iDNES.cz.
Kolem půl jedenácté policie ČR na sociální síti X informovala, že dálnice je průjezdná jedním jízdním pruhem. Nadále zde však pokračuje odtah havarovaných vozidel. Místem by měli řidiči projíždět se zvýšenou opatrností.