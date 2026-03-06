Botanická zahrada ve sporu o Fata Morganě neuspěla, Ústavní soud stížnost zamítl

Zahrada poukazovala na nesprávnou aplikaci autorského zákona. Justice podle ní chybně posoudila projektovou dokumentaci jako autorské dílo. Stížnost kritizovala také procesní vady, nesprávnou kvalifikaci nároku a zmiňovala možnost promlčení.
„Napadenými rozhodnutími nebyla porušena základní práva stěžovatelky,“ konstatoval Ústavní soud (ÚS) v usnesení.
Zahrada, která je příspěvkovou organizací města, uzavřela s Deylem smlouvu v roce 1996. O tři roky později, ještě před dokončením díla, od kontraktu odstoupila.
Skleník vyšel na 200 milionů korun, oproti původním odhadům se prodražil téměř desetinásobně. Podle architekta se to stalo i kvůli změnám, které zahrada v projektu nechala provést poté, co s ním ukončila spolupráci. Deyl tvrdil, že provedené změny měl možnost vidět až jako platící návštěvník, s řadou z nich nesouhlasil.
O tom, že nastal zásah do autorského díla, rozhodly soudy už před několika lety. Přiznaná suma se ale měnila, stejně jako právní hodnocení případu a náhled na povahu Deylova nároku. Architekt původně žádal přes 1,5 milionu korun. Vrchní soud v Praze částku po mnoha zvratech stanovil zhruba na 268 tisíc korun.
Spor kvůli Fata Morganě bude pokračovat, NS vyhověl dovolání botanické zahrady
Skleník Fata Morgana byl v minulosti příčinou dalších soudních sporů. Zahrada po architektovi požadovala vrátit 2,5 milionu korun, které mu vyplatila jako zálohu na projektovou dokumentaci. Justice nakonec dospěla k závěru, že suma Deylovi náleží za práci vykonanou před ukončením smlouvy a jako náhrada vynaložených nákladů.
V jiném sporu se Deyl domáhal zaplacení víceprací. Spor skončil počátkem roku 2015 smírem, podle nějž měl architekt dostat přes 1,1 milionu korun.