„Aktuálně se pracuje na pokládce kolejí v celém traťovém úseku mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Upravuje se napojení trati na Negrelliho viadukt, což zahrnuje zdvih mostu přes Bubenské nábřeží,“ uvedla v pondělí na dotaz iDNES.cz mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

„Stavbaři také budují nástupiště na novém nádraží v Bubnech a pracují na vnitřních částech budovy,“ doplnila. Nová nádražní budova v Bubnech má rozměry 250 krát 50 metrů a je umístěna ve vzdálenosti několik set metrů od té původní.

„Stavbu předpokládáme uvést do provozu na začátku srpna, přesné náklady budou známy po dokončení všech prací, ale pohybujeme se v rámci stanoveného rozpočtu,“ dodala. Projekt byl vyčíslen na 4,7 miliardy korun. Zhotoviteli stavby jsou firmy Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.

Projekt je součástí modernizace trati z Prahy do Kladna a je rozdělen na více než deset staveb. Součástí projektu je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, která skončila v roce 2020, modernizace Masarykova nádraží nebo přestavba trati v Kladně.

Do konce letošního roku plánuje Správa železnic začít i s celkovou modernizací trati z Ruzyně do Kladna. V příštím roce začne hledat zhotovitele úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Po železnici z Prahy na letiště by se lidé měli svézt přibližně v roce 2030.