Praha bude hostit první klimatický týden ve střední Evropě

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:52aktualizováno  14:52
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od pondělí 14. do neděle 20. září se v Praze uskuteční Climate Week Prague, první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Nabídne přes 50 akcí, mezi nimiž nebudou chybět konference, odborné semináře nebo workshopy.

Akci zahájí v pondělí ve 14:30 v Planetáriu Praha bývalá evropská komisařka pro klima Connie Hedegaardová, zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské komise a bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík a pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který událost zaštiťuje.

Hlavní město Praha s organizátory akce úzce spolupracuje a je i součástí programu. V tiskové zprávě o tom informovala organizace Fakta o klimatu.

Akce se bude zabývat například adaptací měst na změnu klimatu, hospodařením s vodou, energetikou, stavebnictvím, zemědělstvím nebo dopravou. Od 14. do 16. září se uskuteční CEE Sustainable Finance Summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost.

Událost zorganizovala koalice nezávislých organizací vedená International Sustainable Finance Centre, jehož součástí jsou kromě výzkumných organizací nebo think-tanku Fakta o klimatu také banky, investoři a oborové svazy ze stavebnictví a z energetiky.

„Změna klimatu není jedno téma mezi ostatními. Je to zároveň otázka energetiky, průmyslu, financí i zdraví - a na tak široký problém nestačí opatrná debata vedená po oddělených částech. Climate Week Prague vznikl proto, aby se o něm v Praze mluvilo otevřeně a s odvahou pojmenovat i to, co je nepohodlné,“ popsala ředitelka think-tanku International Sustainable Finance Centre Linda Zeilinaová-Crossová.

Jednou z významných motivací k uspořádání akce byla podle organizátorů potřeba reagovat na projevy a dopady klimatické změny, mezi které patří například četnější vlny veder.

Zatímco v letech 1961 až 1990 bylo zaznamenáno sedm tropických nocí, při kterých teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, za posledních 35 let jich podle dat Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR bylo 165. Za stejné období také stoupla letní minima v Praze ze 13 na 15 stupňů Celsia, uvedla organizace Fakta o klimatu.

Na začátku září agentura Reuters informovala, že podle Programu OSN na ochranu životního prostředí překročí globální nárůst teplot během několika let klíčovou hranici 1,5 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí, což povede k extrémnějšímu počasí a zvýší tlak na ekosystémy, ledovce a nízko položená pobřežní města.

Kompletní seznam všech akcí Climate Week Prague lze najít na webových stránkách události včetně registrací. Část programu bude pokračovat až do 27. září.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky

Policisté prověřuji bitku před budovou brněnského hlavního vlakového nádraží.

Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...

10. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Masarykova univerzita zavádí do informačního systému nástroje umělé inteligence

ilustrační snímek

Masarykova univerzita zavádí do Informačního systému (IS), který využívají studenti a zaměstnanci, nástroje generativní umělé inteligence (AI). Uživatelé se...

10. září 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kofola zachová výrobu minerálek v Mariánských Lázních, kterou koupila

ilustrační snímek

Stáčírnu minerální vody Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) v Mariánských Lázních na Chebsku chce její nový majitel zachovat. Provoz v konkurzu koupila...

10. září 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

V Ústí nad Labem v Doběticích vznikne 127 nových parkovacích míst

ilustrační snímek

Na panelovém sídlišti Dobětice v Ústí nad Labem město propojí Brandtovu a Poláčkovu ulici novou jednopruhovou komunikací. Podél ní vznikne 127 nových...

10. září 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po nehodě zmizel beze stopy. Rodina i policie hledají muže už čtvrtý měsíc

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Po sedmadvacetiletém muži, který letos v květnu na Chrudimsku boural a zmizel, pátrá policie už čtvrtý měsíc. Z auta se po nehodě vypařil bez dokladů a osobních věcí. Dodnes o něm nemá žádné zprávy...

10. září 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...

10. září 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Hotel Bohemia v Chrudimi by se měl otevřít včetně parkoviště asi za pět let

ilustrační snímek

Jednání Chrudimi s vlastníkem dlouho uzavřeného místního hotelu Bohemia se zřejmě blíží ke konci. Hotel by se měl opravit a otevřít asi za pět let, město mu k...

10. září 2026  14:21,  aktualizováno  14:21

Lysický zámek zve na výstavu portrétních miniatur z 18. a 19. století

LysickĂ˝ zĂˇmek zve na vĂ˝stavu portrĂ©tnĂ­ch miniatur z 18. a 19. stoletĂ­

Portrétní miniatury z 18. a 19. století z moravských hradů a zámků představuje výstava na zámku v Lysicích na Blanensku. Panelová výstava doplněná sbírkou...

10. září 2026  14:16,  aktualizováno  14:16

Za bolestmi břicha byla rakovina, většina pacientů jí podlehne. Žena měla štěstí

Alice Vondráčková absolvovala v rámci boje s rakovinou slinivky operaci s...

Rakovina slinivky je jedno z nejagresivnějších a nejzávažnějších onkologických onemocnění s vysokou úmrtností. Když si tedy tuto diagnózu loni vyslechla Alice Vondráčková ze Šumperka, doslova se jí...

10. září 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Z 27 kolínských zastupitelů znovu kandiduje 23, ANO výrazně obměnilo listinu

ilustrační snímek

Z 27 současných kolínských zastupitelů jich v komunálních volbách znovu kandiduje 23. Zatímco mandát obhajuje všech 16 zastupitelů starostova uskupení Změna...

10. září 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Zajistit dostupné bydlení v Č. Budějovicích je jedna z priorit Pirátů

ilustrační snímek

Zajistit dostupné bydlení v Českých Budějovicích je jedna z priorit Pirátů pro příští volební období. Strana chce mimo jiné například rozšířit městský bytový...

10. září 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Opava připravuje přestavbu dalších dvou budov Dukelských kasáren

ilustrační snímek

Město Opava zahájilo přípravu na rekonstrukci dalších dvou historických budov v areálu bývalých Dukelských kasáren. Opravy navážou na současnou přestavbu...

10. září 2026  13:49,  aktualizováno  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet