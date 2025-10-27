Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku

„Jednalo se o samostatnou lokomotivu, která pojížděla po kolejích a nedobrzdila před návěstidlem a projela ho. Žádné drama to není,“ uvedl před jedenáctou hodinou Kavka.
Vlak u Neratovic zřejmě projel návěstidlo, provoz na trati stál
Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová ČTK řekla, že na trati zůstal stát rychlík směřující z Českých Budějovic do Prahy. „S ohledem na okolní terén není možné cestující evakuovat,“ uvedla.
České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu pro dálkové spoje mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí a pro regionální spoje mezi Hlubokou nad Vltavou a Chotýčany. Po 12. hodině byl provoz na koridoru obnoven.
