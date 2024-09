Nájmy bytů v metropoli dál porostou, trh dohání ztrátu z minulosti

Více než pět set korun za metr čtvereční zaplatí měsíčně v průměru ti, kdo v metropoli žijí v nájmu. V nejžádanějších bytech o velikosti 1+kk však tato částka roste až k šesti stovkám. O něco méně je to u dispozice 2+kk. A levněji podle odborníků v příštích měsících jen tak nebude.

„Z dlouhodobého pohledu podle mého názoru ceny nájmů dále porostou. V letošním roce očekáváme v sektoru dlouhodobých nájmů růst okolo sedmi procent,“ představila prognózu Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka BTR Consulting.

Do nájmu v Praze 9 a 3

Nejčilejší stavební ruch je v devátém pražském obvodě, kde po někdejších velkých fabrikách a provozech zůstaly rozsáhlé brownfieldy. Podle zmíněné analýzy je v metropoli už v provozu 18 velkých projektů s celkem 2 700 byty určenými k dlouhodobému nájmu.

Více než třetina z nich se nachází v Praze 9, kde se zároveň i aktuálně nejvíce nájemních bytů staví. „V kategorii teprve připravovaných projektů dominuje Praha 3,“ shrnuje analýza společnosti BTR Consulting. „Devítka“ nyní podle developerů figuruje v čele i coby obvod, kde se lze nejsnáze dostat ke koupi nového bytu vzhledem k intenzivní výstavbě. Cena za metr čtvereční se zde pohybuje okolo 143 tisíc korun.

Fakta 525 korun za metr čtvereční:

Aktuální průměrná měsíční cena za dlouhodobé nájemní bydlení v Praze. U bytů dispozice 1+kk se jedná o 592 korun, u velkých bytů 3+kk a 4+kk se jedná o 486 a 481 korun.

Takzvaná míra neobsazenosti v prvním pololetí roku 2024 je 15 procent. Zvyšují ji nové projekty spuštěné letos. U komplexů z roku 2023 činí míra neobsazenosti 10 procent, z toho projekty spuštěné do roku 2022 pouze procento.

Stavbu 1 862 bytů, tedy téměř 3,4krát více než loni, zahájili developeři letos v druhém čtvrtletí. Dokončených bytů je 2 018. Je to o 30,7 procenta více než loni. V druhém čtvrtletí 2024 vydaly úřady 709 stavebních povolení, bylo to méně než loni. zdroj: BTR Consulting, ČSÚ

V Praze stále převládají nájemní projekty, které byly předělané z dříve určených k prodeji. S tím souvisí i přetrvávající rozložení dispozic a velikost bytů nevyhovující nájemnímu bydlení. Nejžádanější jsou zmiňované malé jednotky 1+kk se 40procentním podílem na trhu. Na něm byty 2+kk mají třetinový podíl. Průměrná velikost pronajímaného bytu v hlavním městě dosahuje přibližně 50 metrů čtverečních.

„Nájemní bydlení ovlivňují faktory, jako je neustálý nedostatek bytů, jejich konstantně se zvyšující ceny či příliv cizinců. Například v případě Ukrajinců je to znát v segmentu nově postavených bytů,“ uvedla Zuzana Chudoba. Potvrzují to zkušenosti také dalších odborníků z realitní branže. „Roste vliv cizinců v oblasti nájemního bydlení, a to jak v Praze, tak středočeských městech,“ sdělil František Brož, analytik společnosti FYI.

Výrazné zlepšení a snazší dosažitelnost bydlení neslibuje ani dlouhodobý výhled. V metropoli by mělo do roku 2030 vzniknout deset tisíc nových jednotek. „Potřeba je však 40 tisíc, ceny nájmů dramaticky nestoupnou, ale ani neklesnou. Vývoj nájmů koresponduje s vývojem nabídky a poptávky,“ vysvětlila Zuzana Chudoba.

Tempo roste, ale nestačí

Citelné náklady dnes lidé vynaloží ještě předtím, než se nastěhují do pronajatého bytu. „Kauce a první nájem mohou vyjít až na 100 tisíc korun,“ řekla Chudoba. Systém peněžních záruk lze ale v současnosti nahradit novým systémem zvaným rent bond – zárukou za nájemné. Jde o formu pojistky jak pro nájemníka, tak majitele bytu. „Cena dosahuje sedmi až deseti procent z pojistné částky,“ vysvětlil právník Michal Hink.

Systém zaručuje vlastníku nemovitosti, že nepřijde o kauci a dočká se náhrady případných škod. Škody pojistitel vymůže na nájemníkovi nikoli likvidačním způsobem, ale formou splátkového kalendáře. „Pojištění nemusí získat každý, lze zjistit problémové zájemce,“ objasnil Hink. Podobný systém funguje též v jiných zemích EU.

„V druhém čtvrtletí 2024 byla v hlavním městě zahájena výstavba 1 862 bytů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke značnému nárůstu počtu zahájených bytů téměř 3,4krát,“ uvedl Tomáš Slavíček z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Počet dokončených bytů za druhé čtvrtletí 2024 činil podle předběžných údajů 2 018 bytů, to představovalo podle dat ČSÚ meziroční nárůst o 30,7 procenta. Vzhledem k situaci na metropolitním bytovém trhu to ale stále nestačí. „Trh stále dohání deficit z uplynulých let. Vzhledem k silné poptávce roste nabídka jen mírně,“ upozornil Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.