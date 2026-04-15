Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

Incident se stal loni 14. ledna v panelovém domě na Proseku. Muž podle obžaloby zazvonil kolem půl druhé ráno u sousedky, která bydlela o patro výš. Namluvil jí, že se nemůže dostat do svého bytu.
Seniorka ho pozvala dál, ustlala mu na pohovce v obývacím pokoji a odešla spát do ložnice. Návštěvník později zapálil sirkami jak gauč, tak i koberec. Poté sebral v předsíni klíče, zvenku zamkl vstupní dveře bytu na oba zámky a klíče ukryl před domem.
|
„Takto činil s vědomím, že v pokoji bezprostředně sousedícím s místností, kde založil oheň, je přítomna nic netušící poškozená, která s ohledem na svůj vysoký věk a lokaci bytu měla velmi ztížené podmínky k úniku,“ uvedlo státní zastupitelství.
Žena dokázala včas na zápach kouře zareagovat, a když spatřila přes prosklené dveře obývacího pokoje oheň, zvládla metrové plameny uhasit přikrývkou. Zabránila tak nejen tomu, aby se požár rozšířil v bytě, ale i na chodbách a schodištích domu.
|
„S ohledem na to, že k založení požáru došlo v brzkých ranních hodinách, tedy v čase, kdy se většina obyvatel nacházela ve svých bytových jednotkách a spala, mohlo dojít zejména ke škodám na majetku s logicky předpokládaným vyčíslením ohrožených hodnot nejméně jeden milion korun a ke škodám na zdraví a životech osob v té době přítomných v celé obytné sekci, zejména pak 19 osob prokazatelně se nacházejících ve vyšších patrech,“ konstatovala obžaloba.
V případě prokázání viny hrozí pachateli deset až 18 let vězení. Podle dřívějších informací policie se případ stal v panelovém domě na Proseku a sousedce v té době bylo 80 let. Podezřelého muže policisté zadrželi ještě v den požáru.