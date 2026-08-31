Oznámení přijala policie kolem sobotní 22:30 hodin.
„Na ulici 5. května se pohybovalo několik desítek motorkářů, kteří ohrožovali bezpečnost silničního provozu,“ popsal pro redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Upřesnil, že se jednalo zhruba o 70 jedinců.
Zběsilá jízda se odehrávala mimo jiné také na Nuselském mostě a v ulici 5. května přímo v blízkosti krajského ředitelství pražské policie, informovala agentura Aktu.cz, které se také podařilo dostat k záznamům z kamery umístěné na helmě jednoho z motorkářů.
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Záběry ukázaly, že skupina vjížděla do protisměru a po tramvajovém pásu, stavěla se ostatním řidičům do cestu a jezdila na zadních kolech. Podle agentury měli někteří z jezdců ohnuté registrační značky kvůli tomu, aby nebyly na kamerách čitelné.
„Zkontrolovali jsme přibližně 15 motocyklistů, přičemž jeden z nich odmítal policistům zastavit, takže byla použitá hrozba namířenou střelnou zbraní,“ uvedl Hrdina. Policie případ řeší jako přestupek neuposlechnutí výzvy.
„Sledovali jsme celý pohyb na území hlavního města Prahy až do té chvíle, než Prahu opustili,“ uzavřel Hrdina.