Na pražském rybníku se pod led propadli dva chlapci, jeden je ve vážném stavu

17:02 , aktualizováno 18:16

Odpoledne se na rybníku Aloisov uprostřed sídliště Černý Most propadli pod led dva chlapci. Z vody je vytahovali tři kolemjdoucí muži. Na místo vyrazili záchranáři a hasiči. Jednoho z chlapců převezli vrtulníkem ve vážném stavu do nemocnice poté, co mu zajistili dýchací cesty a vitální funkce. Druhý byl ve stavu podchlazení, zůstal však při vědomí. Záchranáři ho do nemocnice převezli pozemní cestou.