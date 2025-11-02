Pražští zdravotničtí záchranáři na místě nehody ošetřili muže a ženu, sdělil jejich mluvčí Karel Kirs. Oba byli podle něj při vědomí a mimo ohrožení života.
Žena ve věku kolem 25 let měla drobná poranění dolních končetin, u muže druh zranění vzhledem k pokračujícímu zásahu záchranářů zatím nevěděl.
|
Auta se v blízkosti Újezdu u Průhonic srazila krátce po 15:00. „Zjišťujeme okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků,“ řekl Rybanský.
Dvěma ze tří jízdních pruhů se podle něj dálnice otevřela před 16:00. „Kolona se bude zvolna rozjíždět,“ uvedlo Národní dopravní informační centrum (NDIC).