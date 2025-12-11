„Kolem Barrandovského mostu je hustota provozu, ranní špička, proto se tam tvoří kolony,“ předpokládal tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský kolem osmé ranní. Dodal rovněž, že policie neevidovala v oblasti žádnou dopravní nehodu.
Problémy z místa oznamoval reportér iDNES.cz. Podle něj nešlo o běžnou dopravní špičku, MHD nabrala výjimečné zpoždění. Jeho informace potvrzovala i mapa Pražské integrované dopravy. Spoje nabíraly zpoždění směrem na centrum v ulici Ke Krči. Linky 170, 196 a 197 směrem na Smíchovské nádraží nabíraly až 20 minut prodlevy.
Komplikace poté pokračovaly přes Barrandovský most. Na silnici Strakonická a kolem smíchovského Lihovaru přetrvávaly až zhruba do půl desáté. Další spoje MHD tam hlásily zpoždění kolem půl hodiny.
Komplikace potvrzoval i dopravní portál Waze. Ten hlásil pomalou kolonu na Barrandovském mostě se zdržením 10 minut, a na Dobříšské poté dlouhou kolonu, s menším zpožděním.
Nepravidelnosti autobusů linek 170, 196 a 197 umocňují stavební práce v Branické ulici, hustý provoz na Jižní spojce zas zdržoval linku 125 z Jižního Města.