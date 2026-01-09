Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách, například v oblasti pražského Kačerova. Budějovická ulice je ve stoupání k zastávce metra Kačerov pro autobusy nesjízdná, vozy proto uvízly v polovině kopce, kde musely předčasně pasažéry vysadit.
V Česku intenzivně sněží. Komplikace v dopravě, dálnice kvůli nehodám stojí
Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily.
S problémy se potýkají i některé příměstské autobusové linky.
Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.
Sníh intenzivně odklízejí také na hlavním letišti. „Pravidelně vyjíždí kolona techniky pro zimní údržbu. Během dopoledne je omezený počet příletů za hodinu,“ napsalo letiště na X. Zrušeny jsou odlety do Amsterdamu a Londýna.