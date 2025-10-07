Praha hledá zhotovitele tramvajové tratě na Strahov, stavba vyjde na miliardu

Pražský dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na stavbu tramvajové tratě z Malovanky na Strahov. Hodnota zakázky je 1,02 miliardy korun bez DPH. Realizace by měla trvat 18 měsíců. Práce začnou na jaře příštího roku. Zprovoznění nové tratě plánuje podnik na podzim 2027. Trať zajistí lepší dopravní spojení ke strahovským kolejím a k plánovanému novému stadionu fotbalové Sparty.
Zastávka Koleje Strahov na plánované tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem. | foto: Vizualizace: DPP/Atelier Onixia

Dvoukolejná trať bude 1,3 kilometru dlouhá. Povede z Bělohorské ulice Vaníčkovou ulicí na Strahov k vysokoškolským kolejím a ke stávající autobusové točně u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice. Tam bude ukončena smyčkou Stadion Strahov.

Součástí investice je kompletní přestavba Bělohorské ulice mezi křižovatkami s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí, a také přestavba Vaníčkovy ulice, která se zároveň rozšíří.

Tramvaje na Strahov mají zelenou, první studenty svezou v roce 2027

„Zprovozněním této tratě bude možné nahradit stávající autobusovou dopravu ze Strahova ke stanici metra Dejvická kapacitnější a lokálně bezemisní tramvajovou dopravou s vyšším stupněm oddělení od individuální automobilové dopravy,“ uvedl technický ředitel Pražského dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský.

Tramvajový uzel na Malovance na plánované tramvajové trati na Strahov.

DPP loni dokončil prodloužení tramvajové trati na Pankrác, předloni pak spustil tratě z Divoké Šárky na Dědinu, z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence. Magistrát také staví Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5, po kterém budu rovněž jezdit tramvaje.

V budoucnu na něj navážou koleje vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. V letošním roce vypsal DPP tendr na trať mezi Olšanskou a Habrovou a trať Libuš - Nové Dvory.

