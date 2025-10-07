Praha hledá zhotovitele tramvajové tratě na Strahov, stavba vyjde na miliardu

Dvoukolejná trať bude 1,3 kilometru dlouhá. Povede z Bělohorské ulice Vaníčkovou ulicí na Strahov k vysokoškolským kolejím a ke stávající autobusové točně u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice. Tam bude ukončena smyčkou Stadion Strahov.
Součástí investice je kompletní přestavba Bělohorské ulice mezi křižovatkami s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí, a také přestavba Vaníčkovy ulice, která se zároveň rozšíří.
Tramvaje na Strahov mají zelenou, první studenty svezou v roce 2027
„Zprovozněním této tratě bude možné nahradit stávající autobusovou dopravu ze Strahova ke stanici metra Dejvická kapacitnější a lokálně bezemisní tramvajovou dopravou s vyšším stupněm oddělení od individuální automobilové dopravy,“ uvedl technický ředitel Pražského dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský.
DPP loni dokončil prodloužení tramvajové trati na Pankrác, předloni pak spustil tratě z Divoké Šárky na Dědinu, z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence. Magistrát také staví Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5, po kterém budu rovněž jezdit tramvaje.
V budoucnu na něj navážou koleje vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. V letošním roce vypsal DPP tendr na trať mezi Olšanskou a Habrovou a trať Libuš - Nové Dvory.