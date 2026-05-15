Ceny bydlení v Praze jsou neúnosné. Třetina obyvatel zvažuje odchod, zejména mladí

Jan Bohata
  7:02aktualizováno  7:02
Pro značnou část Pražanů je koupě či pronájem bytu, který by se jim líbil, nesplnitelnou misí. Třetina z nich v příštích letech uvažuje o stěhování, většinou jde o mladší ročníky. Dostupné bydlení v metropoli totiž představuje dlouhodobě zásadní problém, jak ukazují aktuální data analýzy Kvalita života očima Pražanů 2017–2024. Dokument představil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Šetření probíhá každé dva roky a na velkém vzorku obyvatel metropole, jeho výsledky proto můžeme zobecnit a ukázat, jak se názory Pražanů proměňují v čase,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Průměrná cena za nový byt stále stoupá, tlak zvyšuje i nejistá politická situace

Praha je v mnoha ohledech výjimečná a její obyvatelé to výrazně pociťují. „Mírně klesl podíl lidí, kteří hodnotí svůj život pozitivně. Období poznamenaly pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu i prudký růst cen energií,“ uvedl ke studii mluvčí IPR Matěj Hutník.

Téměř dvě třetiny obyvatel hlavního města jsou s životem spokojeny, 16 procent zastává výrazně opačný názor. Tento podíl v posledních letech mírně roste.

Kvalita života v metropoli očima Pražanů

  • 29 % Pražanů plánuje v příštích pěti letech stěhování
  • 7 % Pražanů považuje koupi preferované nemovitosti za reálnou
  • 18 % Pražanů považuje pronájem preferované nemovitosti za reálný
  • 61 % Pražanů se v noci cítí bezpečně
  • 75 % Pražanů je spokojeno s pracovními příležitostmi
  • 23. místo z 83 měst v Evropě ve spokojenosti s finanční situací domácností
  • 55. místo v Evropě v dostupnosti bydlení

Pražany ze všeho nejvíc pálí otázka dostupnosti bydlení. „Data ukazují výraznou bariéru mezi tím, co si lidé přejí, a tím, co je pro ně reálně dostupné,“ uvedla Zdeňka Havlová, vedoucí Kanceláře analýz města z IPR.

Koupit si vysněný byt v metropoli? Pouhých sedm procent dotázaných uvedlo, že je to pro ně reálné. Podobně obtížně dostupný je pro Pražany pronájem bytu, který by preferovali. To vše zvyšuje tlak na migraci.

Domácnosti nestačí s dechem

Podle dat se v příštích pěti letech plánuje stěhovat třetina lidí, přičemž tyto plány jsou silně ovlivněny věkem. Změnit adresu chtějí především mladší ročníky. Preferovaný bývá okraj města či střední Čechy, které podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za loňský rok zaznamenaly největší přírůstek ze všech krajů. Zejména rostlo Říčansko, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Slánsko a Nymbursko.

Drahá výjimečnost. Pražané vydělávají víc, platí za to ale stresem i vysokými cenami

Žít v novém rodinném domě představuje podle studie IPR velký, ale obtížně realizovatelný sen – nejen kvůli nákladům, ale i proto, že rodinné domy tvoří jen menší část rezidenční výstavby v Praze.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Nespokojenost s dostupným bydlením je znát také z porovnání s velkými evropskými městy, kde Praha spadla na 55. místo. Poslední příčku zaujala Ženeva, kde finanční dostupnost bydlení uspokojuje jen osm procent populace. Naopak nejvíce spokojeni jsou obyvatelé finského Oulu nebo dánského Aalborgu.

„Z výsledků výzkumu je jasné, že obyvatelé od města v oblasti bydlení očekávají aktivnější roli,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj. Pražská developerská společnost (PDS) aktuálně plánuje výstavbu přibližně osmi tisíc bytů. Zhruba dvě tisícovky už jsou v různých fázích přípravy.

Ceny nemovitostí v Praze nadále porostou. Začnou se však měnit trendy bydlení

Realitní trh letos na jaře podle odborníků mění trendy. „Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části: prémiovější segment, kde ceny rostou, a naopak nemovitosti, u kterých majitelé musí ze svých nároků výrazně slevit,“ popsal nynější situaci Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS.

Auta v zácpách

Obavu mají lidé podle studie z nedostačujících kapacit škol, především základních a mateřských. Spokojenost s kapacitami klesla na 62 procent – oproti roku 2017 jde o propad o 12 procentních bodů. Široká škála pracovního uplatnění, nabídka vzdělání, solidní mzdy a kvalitní hromadná doprava naopak patří k pozitivům života ve velkoměstě nad Vltavou.

Veřejnou dopravu denně využívá polovina občanů velkoměsta a další čtvrtina ji kombinuje s autem nebo kolem. Autem nebo motocyklem jezdí denně zhruba pětina lidí. Oproti pandemickým letům podíl cest autem klesá.

Zahrádku v Praze neseženete. Zájemci se přeplácejí, až to hraničí s vydíráním

„Spokojenost s automobilovou dopravou je nízká kvůli častým zácpám, nedostatku parkování v místě bydliště i špatnému technickému stavu silnic,“ vysvětluje analýza IPR. Pražané se také profilují jako nedůvěřiví: svým spoluobčanům nedůvěřuje více než polovina populace velkoměsta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Konec samonafukovaček i nepohodlí pod stanem. Nové trendy v kempování vás překvapí

Cesta do přírody začíná v Letňanech.

Na letňanském výstavišti v pátek startuje tradiční Výstava stanů, která patří k největším akcím svého druhu ve střední Evropě. Návštěvníky čekají stovky modelů stanů, spacáků, batohů i dalšího...

15. května 2026

Víkend přináší Dny fajne rodiny, otevíraní lázeňských pramenů i metalové bouření

Luboš Černý se věnuje kresbám šachet na kameny. Ty pak umísťuje v areálech...

Víkend má být sice deštivý, to ale neznamená, že si jej nemůžete užít. Vyberete si z našich tipů?

15. května 2026

Během s Metrem už potřetí udělal radost čtenářům i redakci. Tentokrát se navíc kreslilo

Čtenáři na trati. Tentokrát nešlo o rychlost! Cílem bylo se prostě potkat a...

Už potřetí se konal Běh s Metrem. V akci ani tentokrát nešlo o rychlost ani o počet kilometrů. Cílem bylo se prostě potkat a zažít fajn podvečer. Čtenáři deníku Metro měli možnost nahlédnout do...

15. května 2026  9:55

Vyrob si svou loutku

Naivní divadlo v Liberci

Výtvarné tvoření pro děti a jejich rodiče pod vedením Kamila Bělohlávka proběhne v sobotu v Naivním divadle v Liberci.

15. května 2026  9:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Už ani jedna herna ani kasino, v Plzni skončil poslední hazardní podnik

ilustrační snímek

Poslední kasino na území Plzně ukončilo provoz a ve městě by tak neměl fungovat žádný podnik zaměřený na hazard. Ten v Plzni zcela zapověděla vyhláška schválená v roce 2023. Primátor Plzně Roman...

15. května 2026  9:42

Dovolená na Maledivách - narozeniny v tyrkysovém ráji

15. května 2026  9:36

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

15. května 2026  9:32

Senzory navedou energetiky k místu poruchy, novinku zkoušejí na Šumavě

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro...

15. května 2026  9:22

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií naštěstí...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Na ulici nepatří. V Lounech řeší pomník Rudé armády, starosta kroutí hlavou

Pomník Rudé armádě v Lounech (květen 2026)

Pomník Rudé armádě v Lounech vadí některým místním politikům. Dílo z druhé poloviny 40. let minulého století se symboly totalitního režimu podle nich do veřejného prostoru dnes už nepatří. Vedení...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

Instalace výstavy HURVÍNEK *1926 – FOREVER... v chebském muzeu. Výstava...

Rovných sto let od svého vzniku oslaví v květnu legendární loutka Hurvínek. Muzeum Cheb jubileum připomene dvojjazyčným výstavním projektem HURVÍNEK *1926 – FOREVER … Slavnostní vernisáž výstavy se...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Třebíč si kreslí projekt se stovkami nových bytů, soused však protestuje

Nynější zemědělské pozemky na severním okraji Třebíče by měly být během pěti...

Více než 730 nových bytů má nabídnout nový investiční projekt Hájek III, který chystá město Třebíč v severní části města východně od čtvrti Týn na pozemcích mezi ulicemi Manž. Curieových a Růžičkovy....

15. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.