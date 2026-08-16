Drogy za volantem nejsou výjimkou. Pražská policie řeší stovky případů

Jan Bohata
  10:12aktualizováno  10:12
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kokain v krvi řidiče, který srazil a zabil chodce. Pervitinový úlet, jenž skončil zraněním dítěte. Narkotika každoročně figurují u několika desítek dopravních nehod. Případů ohrožení pod vlivem návykové látky policisté za rok vyšetřují v několika stovkách případů.

Tragicky skončil střet BMW se starším chodcem na Lhotce na konci června. Navzdory okamžitému zásahu zdravotníků muž zranění hlavy podlehl.

„U třicetiletého řidiče byla dechová zkouška negativní, ale test na drogy ukázal pozitivní výsledek na omamné a psychotropní látky,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Pravděpodobně šlo o kokain, aplikovaný prý dva dny před nehodou.

Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil devítiletou dívku, je vážně zraněná

Pod vlivem pervitinu a bez řidičského průkazu v polovině června šofér v Kunraticích srazil devítiletou dívku a těžce ji zranil. Jen o pár dní dříve na Korunovační třicetiletý cizinec naboural čtyři auta. Test na alkohol a drogy odmítl. „Pak ale zkoušku podstoupil a ukázalo se, že byl pod vlivem pervitinu,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Jde jen o několik případů z posledních dní, kdy u řidičů figurovala narkotika. Drogy v krvi řidičů policisté zjišťují nejen u nehod, ale i v rámci běžných kontrol a mimořádných zátahů.

„V rámci bezpečnostní akce bylo zjištěno sedm řidičů pod vlivem alkoholu, šest pod vlivem drog, dva řidiči měli zákaz řízení,“ shrnul výsledky nedávné akce Jupiter ve IV. policejním obvodu Jan Rybanský, policejní mluvčí. Policisté zjistili též 100 dopravních přestupků. V jednom případě odebrali průkaz řidiči taxislužby.

Řízení s dopingem

Drogové opojení za volantem končí obviněním z ohrožení pod vlivem návykové látky. Jde o paragraf řešící situace, kdy člověk vykonává rizikovou činnost ve stavu vylučujícím způsobilost. Což zahrnuje právě také řízení.

Těchto případů během pěti měsíců letošního roku policisté registrují 350 a 115 obvinění padlo u cizinců. V roce 2025 od ledna do května databáze zahrnula 370 ohrožení pod vlivem návykové látky. Cizinci figurovali ve 114 kauzách.

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb. Dopravu zablokoval na osm hodin

„Drogy se u viníka dopravní nehody, řidiče motorového vozidla, prokázaly především v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji,“ upozorňují dopravní policisté. To podle policistů vyplývá také z hustoty dopravy na klíčových tranzitních komunikacích i ze specifik jednotlivých regionů.

Za šest měsíců letošního roku podle aktuálních statistik v metropoli přítomnost drog expertiza zjistila u šoférů při 28 nehodách, jde o necelé procento z vyšetřovaných kolizí. Alkohol ve stejném období figuroval ve 154 případech, tedy dvou procentech případů.

V prvním pololetí letošního roku policisté vyšetřovali celkem přes pět tisíc nehod. Necelá tisícovka z nich si vyžádala následky na zdraví. Zemřeli tři lidé, osm desítek jich vyvázlo s těžkým poraněním.

Po nárazu do svodidel zemřel v pražských Řepích šestnáctiletý motorkář

Oproti prvnímu pololetí 2025 letos přibyly čtyři případy nehod pod vlivem drog. Naopak alkohol za šest měsíců loňského roku policisté zjistili takřka ve dvou stech případech, více než třech procentech nehod.

Skóre za celý rok 2025 podle policejních databází představuje 42 nehod, v nichž figurovala narkotika. Jde o necelé procento ze šetřených nehod. Vyšetřovatelé za stejné období detekovali alkohol v 387 případech, tedy přibližně ve čtyřech procentech střetů.

Problémy s narkotiky za volantem řeší policisté nejen v Praze, ale také v sousedních metropolích. „Ve statistikách při protidrogových kontrolách řidičů v Rakousku vede Vídeň, jde tam o 2 341 zjištěných věcí,“ uvedl Franz Ruf, šéf rakouské bezpečnostní policie.

Pokušení příliš blízké

Jednu z příčin představuje relativní dostupnost omamných látek. „Největší zdravotní, sociální i kriminogenní dopady má nadále pervitin, u něhož se však proměňuje výroba i distribuce. Jeho cena se blíží kokainu, který přestává být ‚drogou pro bohaté‘ a je stále dostupnější,“ uvedla Lucie Šmoldasová, mluvčí Národní protidrogové cetrály.

Odbočovací pruh byl při Turkově nehodě jasně označený, potvrdila policie

Nejrozšířenější drogou v tuzemsku nadále zůstává marihuana, trh navíc zaplavily syntetické a semisyntetické kanabinoidy, které vyvolaly vlnu intoxikací. Přibývá i dalších syntetických látek, zejména katinonů (stimulancia), objevily se vysoce rizikové syntetické opioidy. Stále častěji se objevují látky s nejasným složením. Příkladem je tzv. „růžový kokain“, jenž ve skutečnosti bývá směsí různých drog.

Drogový trh se podle kriminalistů nyní přesouvá z ulice do online prostředí a stává se méně viditelným, ale dostupnějším.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

OBRAZEM: Koláče, šperky i dudácké kapely. Domažlice zaplavily stovky krojovaných lidí

72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026)

Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do...

16. srpna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Při nehodách u Zvole a Sedlčan dnes zemřeli dva lidé,oba vozy narazily do stromu

ilustrační snímek

Při havárii osobního auta nedaleko obce Zvole u Prahy zemřel dnes časně ráno spolujezdec. Auto narazilo do stromu. Řidič byl s těžkým zraněním letecky...

16. srpna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Hudební výlety přivezou do Oldřůvek barokní klarinety i benefiční koncert

ilustrační snímek

Uskupení Lotz Trio vystoupí 28. srpna v kostele Navštívení Panny Marie ve Starých Oldřůvkách, místní části Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Koncert nabídne...

16. srpna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

16. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Hradozámecké noci se zapojí za týden deset památek z Libereckého kraje

ilustrační snímek

Do Hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí příští týden v sobotu deset hradů a zámků. Lákat budou na netradiční prohlídky či koncerty, vyplývá z...

16. srpna 2026,  aktualizováno 

Hasiči likvidují požár lesa na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku

ilustrační snímek

Hasiči likvidují od dnešního rána požár lesního porostu na kopci Skalka v katastru obce Košařiska na Frýdecko-Místecku. Vzhledem k silnému větru bylo na místo...

16. srpna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Oprava hotelu musí počkat, ve Volarech jsou důležitější akce, zaznělo na zastupitelstvu

Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.

Zastupitelé Volar na Prachaticku neschválili záměr, který měl umožnit rekonstrukci městského Hotelu Schreiner. Budova z počátku sedmdesátých let, známá pod bývalým názvem Hotel Bobík, přirozeně patří...

16. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Dítě se v bikeparku vážně zranilo po pádu z kola. Zasahovat musel vrtulník

ilustrační snímek

Vážná nehoda nezletilého cyklisty se stala v sobotu v bikeparku Kopřivná na Bruntálsku. Jedenáctiletý chlapec při sjezdu na kole narazil do stromu a utrpěl poranění v oblasti hrudníku. Na místě...

16. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Staré písně nosíme s sebou jako pingl na zádech, říká potomek Čechů z Banátu

Jaroslav Bodnar je potomkem Čechů, kteří před 200 lety vyrazili z rodné vlasti...

Jaroslav Bodnar žije ve městě Bela Crkva v srbské části někdejší rakousko-uherské správní oblasti Banát. Je potomek Čechů, kteří před 200 lety vyrazili z rodné vlasti na jih za lepším živobytím....

16. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Drogy za volantem nejsou výjimkou. Pražská policie řeší stovky případů

ilustrační snímek

Kokain v krvi řidiče, který srazil a zabil chodce. Pervitinový úlet, jenž skončil zraněním dítěte. Narkotika každoročně figurují u několika desítek dopravních nehod. Případů ohrožení pod vlivem...

16. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Novým mistrem ČR v přesnosti přistání v paraglidingu se stal Petr Garbier

16. srpna 2026  10:11

V Beskydech ráno hořel mladý les, hasiči ještě hledají skrytá ohniska požáru

Zásah hasičů na vrchu Skalka v katastru obce Košařiska na Třinecku. (16. srpna...

Patnáct hasičských jednotek zasahovalo ráno na vrchu Skalka v Beskydech, kde vzplála část mladého lesa. Plameny na katastru obce Košařiska na Třinecku se nakonec podařilo zkrotit.

16. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×