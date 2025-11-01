Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

Adam Hejduk
  12:02aktualizováno  12:02
„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a Motoristy. A vzhledem k tomu, že převedení energetického kolosu pod plnou kontrolu státu si přejí všechny strany budoucí koalice, rozběhnou se s největší pravděpodobností v blízké době kroky směřující k výkupu podílů menšinových akcionářů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na území metropole však v energetice operují také další velcí hráči, přičemž nad nimi má Praha kontrolu jen částečně. Stoprocentně totiž vlastní pouze Pražskou plynárenskou. Dále má menšinový podíl v Pražské energetice (PRE), a naopak v případě Pražské teplárenské se svého podílu už před lety vzdala.

„Účelem soukromě vlastněných energetických firem je generovat zisk, což se logicky může promítat do cen pro Pražany. Město oproti tomu může mít zájem třeba i na bezpečnosti dodávek, ochraně životního prostředí a zároveň se může rozhodnout, že z toho nemusí mít takové výnosy a místo toho zisky investuje do infrastruktury nebo pomocí nich zadotuje snížení cen klientům,“ vysvětluje předseda magistrátního energetického výboru a dozorčí rady Pražské energetiky Jan Chabr (TOP 09).

Třetinový podíl

Koncem roku 2017 hlavní město a skupina EPH Daniela Křetínského dokončily výměnu akciových podílů v Pražských službách a Pražské teplárenské. Praha tím sice společnost na svoz a zpracování odpadu zcela ovládla, ztratila však celý svůj teplárenský podíl.

„Vzdát se podílu v Pražské teplárenské byla historická chyba. Přes 200 tisíc pražských domácností je totiž vytápěno dálkovým teplem a město na to má nicotný vliv,“ konstatuje Chabr.

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Poslední dva roky se proto Praha snaží do teplárenství opět vstoupit, a to hlavně prostřednictvím společnosti Teplo pro Prahu. Současně ale pracuje na strategii, skrze kterou by upevnila svou pozici.

„Trendem v Evropě je jednoznačně posilování kontroly měst nad dodávkami tepla. Město proto intenzivně vyjednává jak se společnostmi, které teplo vyrábějí, tak s těmi distribučními o své budoucí roli,“ sděluje Chabr.

V případě Pražské energetiky město vlastní pouze třetinu, zbytek drží v rukou německý koncern Energie Baden-Württemberg. Úvahy o výkupu většinového podílu Prahou se naposledy objevily jako téma před komunálními volbami v roce 2022. Odešly však stejně rychle, jako přišly, a dosud se nevrátily.

„Bylo by sice hezké vlastnit větší podíl, nicméně město má díky dobře nastavené akcionářské smlouvě právo promlouvat do strategie a fungování Pražské energetiky distribuce, což je dostatečná záruka,“ míní Chabr.

Pražská plynárenská před zimou zlevňuje fixované produkty na elektřinu a plyn

Podle generálního ředitele Pražské energetiky Pavla Elise firma naopak smíšeným vlastnictvím těží výhody z obou sfér. „Město má především skrze obsazení v dozorčí radě naší společnosti velmi silnou kontrolní funkci. Díky tomu může vyhodnocovat, kam se firma ubírá a jestli je to v zájmu Prahy a jejích občanů,“ popisuje Elis.

Chabr také upozorňuje, že mezi PRE a ČEZ je rozdíl v tom, že Pražská energetika má jen velmi malé výrobní kapacity. A při rozhodování, z čeho se bude energie vyrábět, musí společnost v soukromých rukách hledět především na to, aby byla výroba zisková. Nemůže tedy dotovat ztrátové zdroje, které však mohou být bezpečnější. Čili v případě ČEZ dává zestátnění větší smysl než případný odkup PRE Prahou.

Podpora v krizi

Nejsilnější postavení má město v případě plynu. Dlouhé roky připravovaný odkup podílu energetické společnosti E.ON završilo vedení metropole na začátku roku 2014. Městskou kasu to stálo skoro šest miliard korun.

Bezpečnostní aspekt tohoto kroku se velmi silně projevil v roce 2022, kdy válka na Ukrajině způsobila energetickou krizi. Město tehdy Pražské plynárenské půjčilo dvě miliardy na nákup plynu na zimu a slíbilo se zaručit za půjčky.

Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

„Věci, které bývaly jisté, jako že nám teče plyn nebo máme v zásuvce elektrický proud, přestávají být jisté. Bohužel tato nejistota generuje nárůsty a nečekané pohyby v ceně energií. A městská společnost by měla zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energií Pražanům,“ pronesl na jednání zastupitelstva dnes již bývalý generální ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Jihočeská univerzita jako první v ČR nabídne předmět o venkovní výuce

Jihočeská univerzita jako první v České republice nabídne budoucím pedagogům předmět o venkovní výuce v mateřských školách. Zájemci jej budou moci studovat na...

1. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice za 28 milionů korun

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice. Projekt za 28 milionů korun vzniká na nevyužité ploše mezi areálem Hasičského záchranného sboru (HZS) a...

1. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...

1. listopadu 2025  12:12

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 1. listopadu 2025  12:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  12:02

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V Rymáni na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel na místě

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina...

1. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Smíchov

Sobotní brzké ráno na Smíchově

vydáno 1. listopadu 2025  11:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

1. listopadu 2025  11:04

Zlínské divadlo nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Zahrne inscenace Babička, Hra, která se zvrtla, Starý bílý muž, Drákula - komedie...

1. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.