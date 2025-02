Hlavní potíží mnohých klientů je workoholismus, říká psycholožka z fitness centra

Co všechno zahrnuje práce psychologa ve fitness centru?

Jako psycholožka zastupuji klasickou službu psychologa. V dnešní době ho může potřebovat opravdu každý a čekací doby na první termíny sezení bývají opravdu velmi dlouhé. Když bude psychologická služba součástí fitness center, bude do budoucna mnohem dosažitelnější.

Kromě toho pořádám i různé workshopy a semináře s psychologickou tématikou, jejich obsah a podoba se ale odvíjí od zvoleného tématu. Například teď na únor plánuji valentýnský workshop pro páry, na kterém se zájemci dozví trochu teorie o samotné lásce a soužití ve vztahu. Pak dostanou možnost podívat se na jejich pouto z perspektivy své drahé polovičky - čeká je výměna rolí s cílem splnit zadaný úkol, a také nakreslení vlastního obrázku dle předem stanovených instrukcí vycházejících z předchozí teorie, aby si odnesli i nějakou hmotnou vzpomínku.

Barbora Matějčková Vystudovala Psychologii na FF v Olomouci, magisterské studium dokončila na FF UK v Praze.



Absolvovala psychologický kurz krizové intervence, koučování a z fyzické roviny kurz osobního zdravotního trenéra, výživového poradenství a sportovní masáže.



Spolupracuje s reprezentanty, olympioniky, Armádou ČR a nově i s Balance Club Brumlovka.

Posledním podstatným bodem každého z mých seminářů je „prosba“ na všechny zúčastněné, aby si z našeho setkání odnesli dle jejich výběru alespoň jedno zjištění, zajímavost či myšlenku, o které si sami budou přemýšlet i později v soukromí.

Kdyby se vás někdo zeptal, proč zrovna fitko, co byste tedy odpověděla?

V kombinaci s prostory na cvičení beru fitka jako místa komplexní péče pro člověka, kam právě psychická složka stoprocentně patří.

Když se rozhodnu využít vaši pomoc, co všechno můžu očekávat?

Všichni sportovci mohou očekávat klasickou psychologickou spolupráci, kterou by nalezli i mimo posilovnu tam „venku“. Jako první se společně potkáme na našem úvodním sezení, kde se určí zakázka – proč jste přišla, co vás tíží a co chcete vyřešit.

Pak už je na řadě nespočet technik podle stavu klienta a vztahu mezi klientem a psychologem. Určitě jako první začneme rozhovorem. Dále je dle situace možné využít relaxační techniky, projektivní techniky (například kreslení), vizualizace, psaní příběhů, dopisů a spousty dalších.

Je třeba zastavit roztočené kolečko povinností

Můžete říct, co lidi nejvíc trápí?

Určitě do obvyklých fitness center klienti docházejí zejména kvůli tomu, aby zhubli, nebo naopak zesílili. Možná vás ale překvapí, že jako sportovní psycholožka se s lidmi, kteří by řešili pouze svůj vzhled a hmotnost, vlastně potkávám velmi málo.

Kdybych měla zmínit pouze jednu takovou potíž, tak hlavním „problémem“ klientů fitek středního věku je workoholismus. Mají nekonečně mnoho pracovních povinností, které neumějí zredukovat a ubrat, a k tomu žijí rodinný život a chtějí mít alespoň chvilku času i na sebe. Běhají tak stále v roztočeném kolečku, které se ne a ne zastavit samo, jak logické, že!

Jak tedy zjistí, že potřebují pomoc?

Právě ti, kteří jsou schopni alespoň částečné sebereflexe a zjistí, že to takhle dál nechtějí, vyhledají moji pomoc. Když takový klient přijde, vím, že to bude na delší spolupráci. Bude se totiž týkat změny celého životního režimu, ve kterém už daný člověk nějakou dobu funguje.

Jak pomůžete vy?

Nabídnu podporu při hledání řešení a zároveň i osobu, která je bude motivovat a oceňovat, i když se bude jednat třeba jen o malé změny. A především budu sledovat plnění a dodržování jejich zvolených rozhodnutí, zejména v počátcích naší spolupráce. To je moc důležité.

Měla jste se kde inspirovat, nebo je psycholog ve fitness centru stále spíš raritou?

Myslím, že pro tuto chvíli velikou raritou. Upřímně neznám žádné další fitko, kde by byl psycholog součástí týmu. Tak nějak potají doufám, že moje práce by mohla povzbudit a probudit zájem o psychologickou službu i v dalších fitkách napříč Českou republikou.

Ale mají se sportovní psychologové kde vzdělávat?

Co se týká sportovní psychologie, v Česku ji zatím nelze ani samostatně studovat. Vlastně ani jakkoliv jinak. Sama jsem měla na vysoké škole pouze jeden seminář a to bylo všechno. Z mého pohledu je to veliká škoda, protože v zahraničí už tento obor samozřejmě existuje. A obzvláště v aktuální době, kdy se sportovní psycholog stává stále více a více hodnotným. Pořád je jeho zapojení do sportovních týmů otázka finančních prostředků, ale věřím, že se to bude jen zlepšovat a kluby a svazy budou schopné nalézt řešení, z čeho jej zaplatit.

Vy ale za psychology ve sportu orodujete. Co byste si přála, aby se v tomto směru zlepšilo?

Mně by se asi nejvíc líbilo, kdyby zařazení psychologa do týmu sportoviště přispělo k pozitivnějšímu vnímání samotné psychologické profese. A to tím způsobem, že psycholog v dnešní době může být ku prospěchu opravdu každému z nás, ne pouze těm „problémovým“, a rozhodně spolupráce s ním by neměla být ostudou.

Může se výkon profesionálního sportovce posunout jen díky „hlavě“?

Určitě! Pracuji převážně jako sportovní psycholog. Sportovci, ať už amatéři či profíci, by měli vědět, že svůj výkon mohou posunout ještě výše, a to právě díky umění ovládat svoji hlavu (psychiku), ne pouze tělo.