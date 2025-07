Pražské městské části se brání před hackerskými útoky, posilují kyberbezpečnost

Renomovaná platforma pro monitoring vyděračských softwarů Ransom-DB následně na síti X upozornila na únik dokumentů.

Hackeři podle serveru iROZHLAS. cz zveřejnili jména odtažených řidičů, poznávací značky jejich aut, soupis majetku a smlouvy. Správa služeb se totiž v metropoli stará o odtahy vozidel a spravuje jejich databázi.

Nekonečný souboj s útočníky

„Organizace v dané věci spolupracuje s příslušnými orgány České republiky, a to včetně orgánů činných v trestním řízení,“ řekla za Správu služeb tisková referentka Miroslava Brožová. Více útok odmítla komentovat kvůli probíhajícímu vyšetřování.

K dalšímu kybernetickému útoku došlo v březnu 2022 na úřadu páté městské části. Důsledky byly vážné – nejprve se na radnici nedalo ani dovolat, ani nebylo možné zažádat o občanský průkaz nebo pas. Třináct ze šestnácti odborů radnice následně fungovalo v omezeném režimu.

Oba případy ukázaly kybernetickou zranitelnost veřejných institucí v metropoli.

Praha 5 už třetí rok čerpá z evropských i veřejných zdrojů dotaci v celkové výši 62 milionů korun. Podle svého mluvčího Marcela Pencáka financovala například bezpečnostní portál, serverovou a síovou infrastrukturu či řízení bezpečnosti v oblasti privilegovaných účtů.

Kyberútoky na radnice Na servery Prahy 2 opakovaně cílily phishingové kampaně. Radnice čelila i pokusům o zneužití hesel uživatelů a DDoS útokům (přetížení webové stránky). Praha 10 čelí kybernetickým hrozbám stále. Jde o phishing, DDoS nebo útoky typu brute force, což je snaha o prolomení hesla zadáním různých kombinací znaků.

Praha 1 se bránila pokusu o přetížení svých stránek loni na podzim.

„Tvrdit, že rizika v této oblasti jsou některým opatřením eliminována, by bylo velmi nezodpovědné. Je to dáno právě tou dynamikou, kdy se téměř denně objevují nové typy a vektory kybernetických útoků. Je to v podstatě nekonečný souboj obránců s útočníky,“ uvedl Pencák.

I ostatní městské části podle svých mluvčích neberou hrozbu krádeže dat na lehkou váhu a posilování své obrany se věnují průběžně. Jedenáct z nich k tomu využívá peníze z evropských dotací pro regiony, které přerozděluje ministerstvo pro místní rozvoj.

O dotaci nepožádala jen Praha 3, která podle mluvčího Petra Habáně mimo jiné své servery pravidelně testuje simulovaným útokem. Na svou ochranu také využívá například firewall a monitoring.

Testování útokem provádějí i šestá a dvanáctá městská část. Praha 1, 2, 3, 6, 7 své zaměstnance pravidelně školí a vzdělávají v oblasti kyberbezpečnosti. „Využíváme soubor technických opatření, která jsou spolufinancovaná z dotačního operačního programu IROP,“ vysvětlila mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.

Z IROP čerpá peníze na obranu před hackery také Praha 6 a Praha 7. „Projekt se týká obměny a modernizace firewallu, vybudování záložní serverovny a robustního zálohování, včetně aplikací pro monitoring služeb a síového provozu a dalších bezpečnostních opatření,“ řekl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Ze stejného fondu začala peníze pobírat letos i radnice v Praze 10. „Investiční část projektu je plánována ve výši 70 milionů korun včetně DPH. Je rozložená rovnoměrně do tříletého období,“ uvedl mluvčí Prahy 10 Ján Tropp.

Méně, ale stále v řádu milionů korun investuje z evropských dotací do své online bezpečnosti druhá městská část. „Praha 2 podala žádost o financování celkem osmi opatření ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v celkovém objemu zhruba 40 milionů korun,“ uvedla mluvčí radnice Andrea Zoulová.

Dodala, že Praha 2 díky čerpání těchto financí splní povinnosti, které ukládá novela zákona o kybernetické bezpečnosti.

Senát ji schválil 11. června a nyní čeká na podpis prezidenta. Novela především ukládá povinnost zavést preventivní opatření proti kyberútokům, hlásit incidenty do 24 hodin a sankce v případě nedodržení pravidel.

V letošním roce investuje Praha 9 do takzvaného kybernetického deštníku ochrany informačních systémů úřadu a jejich organizací 25 milionů korun. Praha 4 má také podanou žádost o dotaci.

První městská část podle slov své mluvčí Karolíny Šnejdarové opatření zavedla a financuje je z vlastního rozpočtu a z dotací, jejichž výši neupřesnila.