VIDEO: Český „Orient express“ nabídl unikátní gastro zážitek ve voze z roku 1906

Max Pluhař
  16:12
Atmosférou legendárního Orient expressu dýchla jízda historického vlaku, který ve čtvrtek vyrazil na okružní trasu z Hlavního nádraží v Praze. Speciálním lákadlem byl zrenovovaný jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906, který kompletně opravili nadšenci z Muzea starých strojů a technologií v Žamberku na Orlickoústecku. Během zkušební zážitkové gastro jízdy číšníci podávali speciální tříchodové menu a šampaňské.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zmíněný jídelní vůz patří k nejcennějším dochovaným památkám českého železničního průmyslu. Sloužil cestujícím na tratích celé monarchie.

Vůz byl postaven vagonkou Ringhoffer na Smíchově v roce 1906 pro Švýcarskou společnost jídelních vozů Schweizerische Speisewagen Gesellschaft. Byl to společný podnik Švýcarských spolkových drah a Mezinárodní společnosti lůžkových vozů CIWL.

Po renovaci začal vůz jezdit jako součást nostalgických jízd parních vlaků. Poprvé byl k vidění minulý rok při oslavách výročí tratě v Dolní Lipce. Zájemci si tak mohou vychutnat atmosféru luxusního cestování počátku 20. století.

Na trať vyrazil český „Orient express“, historický jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906 nabízí jedinečný zážitek z cestování.
Jídelní vůz od společnosti Ringhoffer
Jídelní vůz od společnosti Ringhoffer
Jídelní vůz od společnosti Ringhoffer
9 fotografií

„Díváte se na výsledek dvouleté nepřetržité práce restaurátorů. Jak se říká ‚devět řemesel‘, tak tady jich bylo ještě víc. Protože ten vůz se sestával ze spousty součástí, které dílem chyběly a dílem byly nepoužitelné,“ uvedl k renovaci jídelního vozu předseda Muzea starých strojů a technologií v Žamberku Michal Bednář.

Pracovníci muzea se při obnově vozu zaměřili i na nejmenší detaily, od mosazných polic až po elektrické osvětlení. Například původní intarzie posloužila jako vzor pro výrobu nových dílů, kterými byla doplněna poškozená nebo chybějící místa.

Menu, které se ve voze servírovalo při čtvrteční okružní jízdě, bylo poskládáno podle dobového jídelního lístku.

„Budeme vycházet z toho, co se vařilo v rámci historie, máme k dispozici i původní jídelní lístky. Před sto lety se vařilo jinak než dnes a máme i jiné hygienické normy, takže se musíme snažit, aby vše chutnalo tak jako kdysi,“ vysvětlil pro iDNES.cz generální ředitel společnosti JLV A.S. Bohumír Bárta.

Společnost JLV, která zajišťuje restaurační servis i pro České dráhy, tak odzkoušela nový projekt historických zážitkových gastro jízd. Pravidelné jízdy pro zájemce začnou od příštího roku na stejné trase, tedy Praha – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha.

Podle serveru Zdopravy.cz společnost JLV nabízí zážitkové gastro jízdy za 5 990 korun za osobu, v ceně je čtyřchodové menu včetně nápojů. Podle organizátorů je zvolená trasa ideální i díky překonávání Pražského Semmeringu, nabízejícího atraktivní výhled na Prahu. Připraven je však i případný odklon kvůli možným výlukám způsobenými stavem Vyšehradského mostu.

Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku

Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku s největší sbírkou pohyblivých parních strojů se do roku 2023 otevíralo jen několikrát do roka v předem určených termínech. Od loňska funguje v bývalé textilní továrně Vonwiller celoročně.
Cílem muzea není je prezentace funkční historické techniky se zaměřením na Rakousko-Uhersko a Československo, ale i záchrana a renovace parních strojů, lokomotiv, válců a další techniky.
Muzeum se zaměřuje i na další aktivity včetně zážitkových jízd parními vlaky po tratích v okolí Králického Sněžníku. Z muzejních akcí patří k nejoblíbenějším Parostrojní festival.
Pára, kouř a vůně strojního oleje bude doprovázet pestrý program i tuto sobotu. Pořadatelé slibují celodenní ukázky rozpohybovaných parních lokomotiv a válců, lokomobil, mlátiček, parních automobilů a další historické techniky. Program začíná v 10 hodin a potrvá do 18 hodin. V provozu bude i tovární úzkokolejka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Dopravu ochromí oslavy výročí 150 let MHD i uzavírka tunelu. Prahu čeká hodně nabitý víkend

Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty....

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:52

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:42,  aktualizováno  16:51

Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Pražští policisté řeší násilný incident, který se ve středu večer odehrál v autobusu linky 136 na Spořilově. Několik cestujících MHD se zde popralo a pobodalo noži. Dva muži utrpěli vážná zranění....

26. září 2025  14:32,  aktualizováno  16:50

Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji nakazilo 56 lidí, loni jich bylo 33

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji od začátku letošního roku nakazilo 56 lidí. Za celý loňský rok hygienici evidovali v regionu 33 nakažených, předloni...

26. září 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:22,  aktualizováno  16:42

Evropa v panice z neznámých dronů, přitom špičkové řešení najdete v Praze

26. září 2025  16:40

Mezi 48 chmelovými sloupy k soše Václava. Nový památník připomíná zaniklý kostel

Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který zbourali před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník, který...

26. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Děkujeme, nechceme. Rosice zamítly koupi fotbalového stadionu za 80 milionů

Fotbalový stadion v Rosicích na Brněnsku nepřejde do vlastnictví města, ačkoliv o to tamní politici stáli. Zaplatit za areál osmdesát milionů korun, což je cena, navrhovaná stávajícím majitelem, ale...

26. září 2025  16:22

Den architektury v Libereckém kraji připomene mimo jiné dílo Karla Hubáčka

Návštěvu ateliéru Karla Hubáčka na liberecké univerzitě, komentovanou prohlídku jeho domu, procházku po nábřeží Lužické Nisy nebo exkurzi do bývalé sklárny...

26. září 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

VIDEO: Český „Orient express“ nabídl unikátní gastro zážitek ve voze z roku 1906

Atmosférou legendárního Orient expressu dýchla jízda historického vlaku, který ve čtvrtek vyrazil na okružní trasu z Hlavního nádraží v Praze. Speciálním lákadlem byl zrenovovaný jídelní vůz...

26. září 2025  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Do zlínské zoo od začátku roku zavítalo 700.000 návštěvníků, zájem je mimořádný

Do zlínské zoologické zahrady od začátku roku zavítalo 700.000 návštěvníků. Zájem je mimořádný. Ještě nikdy v historii zoo se nestalo, aby hranice 700.000...

26. září 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.