Nehoda se stala kolem 10:15 v ulici Povltavská.
„Zjišťujeme okolnosti tragické události. V tuto chvíli ještě nevíme, jestli se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Provoz na trati byl nejprve zcela přerušený, zhruba v 11:45 se začalo jezdit po jedné koleji. Podle webu ČD se provoz plně obnovil krátce před 12:30.
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