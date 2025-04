Trasa zahrnuje mimo jiné Janáčkovo nábřeží, Dienzenhoferovy sady nebo ulici Zborovskou, Strakonickou a Svornosti. Mezi 9.45 a 11.00 očekávejte uzavírku ulic 17. listopadu, Křižovnická, Smetanovo nábřeží a most Legií, od 10.00 do 12.40 to pak bude Masarykovo nábřeží, Národní třída, ulice Na Příkopě, Celetná, Pařížská nebo Dvořákovo nábřeží směrem k náměstí Jana Palacha.

Podrobné informace o uzavírkách a dopravních opatřeních najdete na webových stránkách Runczech.com. Omezení by měla skončit po 13. hodině a bude je koordinovat Policie ČR.

Potřeba bude také přeparkovat auta, protože trasa musí být zcela volná, a tak budou případná překážející vozidla odtažena. Počítat je třeba i s omezením tramvajových a autobusových linek.

Trasa Pražského půlmaratonu 2025

„Doporučujeme v čase závodu využívat raději linky metra,“ radí pořadatelé. Detaily omezení zveřejní dopravní podnik na svých webových stránkách.

Podle instagramového účtu Holešovické tržnice by měla zůstat zavřená štvanická lávka HolKa, organizátoři ale ve čtvrtek dopoledne informaci upřesnili s tím, že lávka přes Vltavu spojující Karlín s Holešovicemi zůstane pro pěší částečně průchozí.

Také od stanice metra Vltavská dostanou běžci víc prostoru v koridoru Bubenského nábřeží, Argentinské a Jateční ulice, kde budou směřovat ke vstupům do technického zázemí v areálu tržnice.

Trasa letošního půlmaratonu, který se pyšní známkou kvality Elite Světové atletiky a je součástí vyhlášeného seriálu evropských půlmaratonů SuperHalfs, zůstává stejná jako loni. Změny nastanou ale v samotné organizaci akce.

Organizátoři se museli vyrovnat s loňskými potížemi, které trvaly od startu až po předávání medailí, a to včetně kolapsu několika závodníků. Hlavní příčinou loňských trablů bylo nesnesitelné vedro. To podle všeho letos nehrozí. „Všechno jsme analyzovali a provedli některé úpravy,“ řekl iDNES.cz marketingový šéf závodu Jiří Nečásek.

Pořadatelé slibují dostatek občerstvovacích stanic (nově s hydranty a kropítky), lepší informovanost účastníků a lékařskou pomoc podél celé trati včetně záchranářského speciálu Golem.

Závodníci se mohou těšit také na více prostoru při startu i v cíli. Podle organizátorů je vhodné využít novou možnost vyplnit si online zdravotní kartu.