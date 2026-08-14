Na jeden lístek. Doprava v metropoli a regionu bude jednodušší, ale i dražší

MF DNES
  7:32aktualizováno  7:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Cestování po metropoli a v jejím okolí má být propojenější a jednodušší, ale také dražší. „Praha a Středočeský kraj by měly uvažovat o přehlednějším společném tarifním systému,“ uvádí ve svém dopravním plánu pro následující roky Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Vzhledem k rostoucím nákladům organizace také navrhuje zvýšení cen jízdného.

Cílem pokračujícího sbližování tarifních systémů je usnadnit cestování mezi středními Čechami a Prahou a zvýšit atraktivitu veřejné dopravy, dále zjednodušit prokazování nároků na slevy a zvýšit srozumitelnost pro všechny cestující.

„Čísla hovoří jasně – Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a my na tento trend musíme reagovat nabídkou kvalitní, bezpečné a kapacitní veřejné dopravy. Aby se v metropoli dobře žilo, veřejná doprava musí být rychlá, spolehlivá a cenově dostupná,“ zní z magistrátu.

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Mezi hlavní požadavky na jednotnou jízdenku, která umožní snadnější přestupy mezi různými dopravci a prostředky, patří přehlednost, konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě, dostatečné krytí nákladů z tržeb a minimalizace rozdílů mezi krajským a pražským systémem. Jednotná integrovaná jízdenka je ale zatím jen ve fázi záměru, další postup závisí na politicích.

MHD v Praze

  • Pražskou MHD využívá dlouhodobě 57 až 59 % těch, kteří cestují po městě.
  • Za minulý rok přepravil dopravní podnik (DPP) 998 milionů cestujících, meziročně o 2,2 % více.
  • DPP loni utržil z prodejů jízdného v rámci systému PID 5,41 miliardy korun, což je téměř o 177 milionů korun více než o rok dříve.
  • Roční náklady vyrostou dle odhadů v roce 2030 minimálně na 35 miliard Kč, pro splnění 25 % cíle bude potřeba vybrat 8,75 miliardy Kč.
  • Po lednovém zdražení se cena papírové 30minutové jízdenky zvýšila o 9 korun na 39 Kč, cena 90minutové o 10 Kč na 50 Kč. Jízdenky zakoupené v aplikaci vyjdou o 3, respektive 4 Kč levněji. Bezplatně nebo se slevou se v metropoli přepravuje 48 % cestujících.
  • Ve vozovém parku PID je 806 tramvajových vozů, 1 238 autobusů, 730 vozů metra a 37 trolejbusů. Obsluhuje je celkově cca 4 600 řidičů.

Zdroj: ROPID

„Veškeré věci, které se týkají jízdného, závisí na rozhodnutí vedení města, protože to je politické rozhodnutí o tarifu,“ říká mluvčí ROPID Filip Drápal.

Zdražení je nevyhnutelné

ROPID se zároveň ve svém dopravním plánu a v souvislosti se změnami v jízdném vyjádřil také k financování MHD.

„Jsou to naše doporučení a návrhy, které odrážejí ekonomickou realitu a vývoj a to, jak ten systém má být financovaný. Samozřejmě konkrétní kroky a kdy to bude a jak to bude přesně vypadat se odvíjí od toho, jak rozhodne politické vedení města,“ uvádí Drápal.

Magistrát již dříve schválil, že do roku 2030 bude nutné pokrýt 25 % ročních provozních nákladů výnosy. Podle údajů v dopravním plánu to však v roce 2025 bylo pouhých 17,5 %.

A navíc i přes zvýšení cen jízdného, které platí od letošního ledna, bude podíl nákladů pokrytých tržbami v průběhu roku 2026 dále klesat. Podle některých politiků je současný model dlouhodobě neudržitelný.

„Cena by měla být dvojnásobná oproti roku 2008 v závislosti na inflaci. Náklady na dopravu dlouhodobě rozpočet neunese. Především pak peníze chybí ve zdravotnictví, kultuře nebo se projevuje na nedostupném bydlení,“ říká radní Zdeněk Kovářík.

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Chybí podle něj odvaha politiků ke zdražování. Vedení metropole o tomto kroku dlouhodobě uvažuje, nicméně někteří radní podmiňují zdražení časových kuponů tím, že město zároveň zvýší ceny za parkování, což se zase nelíbí jiným členům koalice.

Od ledna platí změny v tarifu, které přinesly celkové zdražení, ale také zvýhodnění jízdného zakoupeného elektronicky oproti jiným. Zatímco Středočeský kraj toto zvýhodnění zavedl pro jednotlivé i předplatní jízdenky, Praha pouze pro jednotlivé jízdenky a krátkodobé předplatné.

Ve středních Čechách se zdražuje každé dva roky

Na rozdíl od Prahy Středočeský kraj zavedl pravidelný valorizační mechanismus, který cenu jízdného zvyšuje každé dva roky podle inflace a růstu nákladů. Praha žádnou valorizaci dosud nepřijala a zatím ji ani nechystá. ROPID v dokumentu přichází s návrhem, aby byly oba systémy valorizovány shodně.

„Vhodným řešením by byl společný indexační mechanismus se shodnými časovými kroky indexace ceníků jízdného, protože ten, který přijal Středočeský kraj, nebude v prostředí dvou veřejných entit z důvodu rozdílného nárůstu nákladů fungovat,“ popisuje dokument.

V návrhu je i to, aby se přehodnotila výše slev pro děti a studenty, která je nyní ve výši 40 % klasického jízdného. Úplně chce odbourat padesátiprocentní slevu pro cestující ve věku 60 až 65 let.

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