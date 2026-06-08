Nehoda čtyř nákladních aut na Jižní spojce zablokovala dopravu

Policisté k nehodě u křižovatky před Průmyslovou ulicí na Jižní spojce vyjeli před sedmou hodinou ráno.
„Zasahovali jsme u nehody čtyř vozidel, zkouška na alkohol byla u všech zúčastněných negativních. V současnosti šetříme příčiny nehody,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Záchranáři převzali do péče 55letou ženu s lehkým zraněním. „Pacientku jsme transportovali do traumatologické ambulance,“ sdělil mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
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