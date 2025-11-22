Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Autor: bur
  13:02
Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu. Výhodnější jízdné bude to elektronické. Nové ceny začnou platit 1. ledna 2026.

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka | foto: PIDČTK

„Neplať víc, než musíš“ je heslo informační kampaně, kterou připravil ROPID, regionální operátor pražské integrované dopravy.

Nový tarif začne platit hned prvního ledna. Zvednou se ceny jednotlivých jízdenek v Praze a vnějších pásmech i ceny dlouhodobých kupónů. Ceny kupónů pro cestování po Praze zůstanou beze změny.

„Nově bude zvýhodněn nákup jízdních dokladů prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka a elektronických předplatních kuponů pro vnější pásma přes e-shop. Další zásadní změnou bude to, že území Hlavního města Prahy bude počítáno jako 3 tarifní pásma, což zmírní dopady zdražení u přeshraničních cest mezi Prahou a Středočeským krajem,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Kampaň ke zdražení jízdného v Praze a regionu.

Nový tarif přináší i několik úprav ve vlakové dopravě a zvýšení přirážek za jízdu bez platného jízdního dokladu

Detailní informace o cenách najdou cestující přímo na speciální webové stránce.

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Součástí informační kampaně je také tištěná brožura s přehledem všech změn, která bude během prosince k dispozici v infocentrech, na prodejních místech dopravců PID, u řidičů autobusů i na dalších kontaktních místech s veřejností.

Plakáty s motivem kampaně a QR kódem na detailní informace budou umístěny v tramvajích, trolejbusech, autobusech, ve stanicích metra i na zastávkách veřejné dopravy. K vidění také bude série krátkých návodů na sociálních sítích, které cestujícím jednoduchou formou krok za krokem ukážou, jak aplikaci PID Lítačka používat.

Kolik budou stát kupony na MHD v Praze v roce 2026

„Ke zdražení jízdného přistupujeme po důkladné analýze rostoucích nákladů na provoz veřejné dopravy. Zároveň chceme být féroví vůči cestujícím – proto zavádíme systém, který zvýhodňuje elektronický nákup jízdenek, protože je pro veřejné rozpočty nejlevnější. Kdo bude využívat PID Lítačku, zaplatí méně,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Středočeského kraje.

Nové ceny jízdného (výběr):

Praha:

  • Jízdenka na 30 minut: 36 Kč v PID Lítačce, 39 Kč v papírové podobě a 42 Kč formou SMS jízdenky
  • Jízdenka na 90 minut: 46 Kč v PID Lítačce, 50 Kč v papírové podobě a 55 Kč formou SMS jízdenky
  • Zdraží také turistické jízdenky na 24 a 72 hodin, přičemž i tyto bude výhodnější zakoupit elektronicky.

Středočeský kraj:

  • Zvyšují se i ceny jednotlivých a 24hodinových jízdenek. Zdražení činí až 30 % u papírových a až 20 % u jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka.
  • Na rozdíl od Prahy dojde také ke zvýšení cen dlouhodobých kuponů pro vnější tarifní pásma – opět o cca 30 % (papírové) a 20 % (elektronické).
  • Nově bude 4pásmová 24hodinová jízdenka platit pro libovolná čtyři navazující vnější pásma (dříve pouze pro pásma 1–4) a bude k dispozici pouze v elektronické podobě.

Jak se díváte na zdražení jízdného?

celkem hlasů: 54

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  13:23

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

VĂˇnoÄŤnĂ­ strom pro StaromÄ›stskĂ© nĂˇmÄ›stĂ­ uĹ™Ă­zli dĹ™evorubci v JiĹ™etĂ­nÄ› pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

VĂˇnoÄŤnĂ­ strom pro StaromÄ›stskĂ© nĂˇmÄ›stĂ­ uĹ™Ă­zli dĹ™evorubci v JiĹ™etĂ­nÄ› pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu....

22. listopadu 2025  13:02

Křišťálová show v Troji. Unikátní venkovní výstava v Botanické zahradě se rozzáří už příští pátek

Umělecká světelná výstava Křišťálová zahrada, která vznikla pod rukama skláře...

„Návštěvníci se letos mohou těšit na ještě silnější umělecký zážitek.Osobně mě těší spolupráce s jedinečným hudebním tělesem Prague Philharmonia a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze,“ říká...

22. listopadu 2025  12:30

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu...

22. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Obyvatelé Rohova na Opavsku v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí,...

22. listopadu 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:52,  aktualizováno  11:43

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Logoped/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 36 770 - 40 112 Kč

Dalších 31 312 volných pozic

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.