Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

„Kriminalistům z 1. oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy se podařilo zjistit totožnost podezřelých osob, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz. V současné chvíli cestou mezinárodně právní pomoci provádíme další úkony související s daným případem,“ popsala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová bez dalších podrobností.
Při loupežném přepadení v Karlíně zmizelo 10 milionů korun. Pachateli hrozí až 12 let
O loupeži v Pernerově ulici v Praze 8 informovala policie loni 9. dubna. Sdělila, že oznámení o trestném činu obdržela krátce po poledni, další detaily ale odmítla sdělit. Není tak jasné, zda se terčem loupežného přepadení stal člověk, instituce nebo soukromá společnost.
Vzhledem k výši uloupené částky hrozí pachatelům v případě dopadení až 12 let vězení.
9. dubna 2025