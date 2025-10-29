Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Láznička se hájí tím, že na něj seniorka při placení zvýšila hlas a že se mu poté zatmělo. Po činu v bytě ukradl 2 000 korun a mobilní telefon, nepodařilo se ale prokázat, že vraždil se zištným motivem.
„Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí. Způsob útoku výrazně vybočuje z jiných případů usmrcení,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.
„Trest uložený kolem poloviny sazby rozhodně není nepřiměřeně přísný,“ dodal.
Láznička zavraždil seniorku loni 8. listopadu v jejím bytě v pražské Písnici. Podle jeho verze si začala stěžovat, že na objednání dlouho čekala a že požadovaných 300 korun je vysoká částka.
Podle spisu kominík do seniorky strčil, až upadla na zem, poté ji zaklekl a dusil rukama přiloženýma na obličej. Když se přestala hýbat, odešel do předsíně pro psí vodítko, omotal ho ženě kolem krku a utahoval ho. Následně jí ještě několikrát skočil na hrudník a udeřil ji do hlavy kuchyňskou pánví.
|
14. listopadu 2024
Snažil se ji také zasáhnout elektrickým proudem z kabelu, který vytrhl z žehličky a zapojil do zásuvky, čímž vyhodil pojistky v celém domě. Kvůli řešení této technické závady následně mrtvou ženu objevili její blízcí.
|
Zvýšila na mě hlas, hájí se kominík souzený za brutální vraždu seniorky
Policie Lázničku zadržela několik dní po vraždě, k činu se hned přiznal. Na jeho montérkách, bundě i pracovní rukavici ztracené poblíž místa činu se našla DNA zavražděné.
Znalci uvedli, že muž má nevyzrálou egocentrickou osobnost. V minulosti byl sedmkrát trestaný - zejména za majetkovou, ale i za násilnou trestnou činnost. Vraždu spáchal ve zkušební době po předchozím odsouzení. Čelí také řadě exekucí.
Lázničkův obhájce marně usiloval o to, aby soud klienta potrestal za prostou vraždu. Za tu by pachateli hrozilo deset až 18 let vězení. Syn a dcera zavražděné ženy žádali přiznání odškodného v celkové výši tři miliony korun. Trestní soud je už dříve odkázal s jejich nároky do občanskoprávního řízení.
|
2. června 2025