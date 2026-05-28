Slunečný pátek si mohou lidé užít například na vyhřívaném koupališti Pražačka, které zrovna v tento den zahajuje letní sezonu.
„Vstup bude stát 220 korun, ale už od června návštěvníky čeká mírné zdražení o 30 korun,“ řekl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
Koupaliště návštěvníkům nabídne i nové občerstvení, které bude otevřené vždy jen při vyšší obsazenosti areálu. V přípravě jsou také nové webové stránky, které budou informovat o počtu návštěvníků nebo o teplotě vody. Koupaliště je rozdělené do tří zón včetně herní s atrakcemi, která je určena pro rodiny s dětmi.
Koupání zdarma v Motole
V květnu otevřela i další koupaliště, i když se v jejich areálech stále ještě staví. Provozovatelé ale uklidňují, že výstavba nijak zásadně neovlivní provoz. Návštěvníkům přibude krytý bazén, víceúčelové hřiště či nové převlékárny.
Od minulého týdne je zdarma otevřené motolské koupaliště, na kterém stále pokračují práce na stavbě nového zázemí. Zatím si návštěvníci musí vystačit s mobilním přístřeškem a dočasnými toaletami.
Souvislosti
Kam za koupáním
Přírodní koupaliště Motol:
Zahradníčkova ulice, Praha 5. Otevřeno mají od 9.30 do 20.00. Vstupné je zdarma.
Koupací jezero Lhotka:
Nad Koupadly, Praha 4. Otevřeno je od 1. června od 10.00 do 18.00. Základní vstupné je 180 korun. Pro děti do jednoho roku zdarma.
Venkovní koupaliště Pražačka:
Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3. Provoz zahájí 29. května od 9.00. V červnu bude vstupenka stát 260 korun.
Venkovní koupaliště Petynka:
Otevřená 4, Praha 6. Otevřeno od 8.00 do 20.00. Vstupné 250 korun
„S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že letos bude vstup zdarma. Zajistili jsme i stánek s občerstvením a toalety,“ uvádějí zástupci magistrátu.
V červenci u přírodního rybníka vznikne nový objekt se sprchami, šatnami a toaletami. Pro příjemnější trávení volného času u vody od 1. června přibude také stánek s občerstvením, na koupališti zůstane až dokonce sezony v září.
Zaplavat si lidé už mohou na koupališti Petynka v Praze 6, které otevřelo v polovině května. I zde se staví. Kvůli dostavbě kryté části plaveckého bazénu se zde snížila kapacita na 1 300 návštěvníků z původních 1 600.
„Tento týden jsme prodloužili otevírací dobu až do 20.00. Jinak se pro návštěvníky nic zásadně nemění,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Vstupné je 250 korun, po 15. hodině je sleva na 180 korun. Studenti a senioři mají vstup za 150 korun, děti do tří let zdarma.
Lhotka bude více sportovní
Rozsáhlou rekonstrukcí si prochází koupaliště Lhotka v Praze 4, ale zde návštěvníci žádné dělníky neuvidí. Dostavba se týká míst mimo návštěvnickou plochu.
„Ukončení prací je plánováno na konec října, ale s ohledem na počasí se termín může případně měnit,“ vysvětlila mluvčí Prahy 4 Edita Řeháková. Rozšíření areál obohatí o nové sportovní a volnočasové zázemí včetně víceúčelového hřiště, workout prvků či míst pro stolní tenis.
Lhotka zahájí provoz 1. června. Celodenní vstupné je 180 korun, po 15. hodině se sníží na 130 korun. Děti do 15 let a senioři zaplatí 120 korun. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma.