Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:12aktualizováno  20:12
Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k pořádání plesů a dalších společenských akcí, město koupí za 399 milionů korun, zámek v Praze 6 za 210 milionů korun.
Národní dům na Vinohradech | foto: Jiří KoťátkoMF DNES

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)
Majetkový úřad se pokoušel Národní dům na Vinohradech prodat opakovaně, uspěl v polovině letošního března na osmý pokus za vyvolávací cenu. Dal městu možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Dům by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla v budoucnu provozovat městská firma Obecní dům, do roku 2032 má nicméně památku v pronájmu společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

V aukci ÚZSVM uspěla společnost PSN, jejíž zástupce na jednání zastupitelů ve čtvrtek uvedl, že majitel firmy Václav Skala má stále zájem památku převzít, provozovat a zajistit i potřebné investice. Zastupitelé nicméně i tak schválili, že město objekt koupí. „Považuji to, a asi je na tom shoda, za strategický kulturní majetek, který by mělo mít město,“ řekl Zábranský.

Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.

Areál zámku Veleslavín plánuje město po odkupu svěřit městské části, která má nemovitost od státu již nyní ve výpůjčce. Starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) řekl, že je městská část připravena areál převzít a zajistit jeho revitalizaci. Pracuje nyní na studii o využitelnosti, kterou předloží magistrátu. Rekonstrukce má podle odhadů vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům například ze školství.

ÚZSVM se pokoušel zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.

Praha koupí zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech, rozhodli radní

„Tady v tom případě jsme zvolili taktiku, že jsme čekali, až stát přijde s lepší cenou, než po nás požadoval původně,“ řekl na jednání radní Adam Zábranský (Piráti). „Těch 210 milionů už považuji za rozumnou částku,“ dodal.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Motorkáři chtějí na Dvorecký most. Jak na petici reaguje pražský radní pro dopravu?

Na Dvorecké mostě bylo o víkendu živo.

Nově otevřený most, který spojuje Smíchov s Podolím, chválí cestující MHD i chodci. Právě jim je tato důležitá spojnice určena. Zkrátit si cestu by ale chtěli také motorkáři. Tvrdí, že nikomu nebudou...

23. dubna 2026  19:55

V Plzni začal tradiční festival česko-bavorské kultury Treffpunkt

ilustrační snímek

Tři dny naplněné česko-bavorskou hudbou, tradiční i moderní gastronomií a plzeňským i bavorským pivem nabízí ode dneška plzeňská kreativní zóna DEPO2015. Do...

23. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  18:08

Moje Metro jako pravidelná součást hlavního zpravodajství: Co nového platforma uživatelům nabízí?

Moje Metro

Články uživatelů z platformy Moje Metro dostávají nově mnohem větší prostor. Vybrané texty se totiž objeví přímo mezi redakčními zprávami na webu Metro.cz. Každý pracovní den tak může na titulní...

23. dubna 2026  19:26

Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....

Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl...

23. dubna 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Radní Kroměříže bude po Kremlově rezignaci Slováková

ilustrační snímek

Novou městskou radní Kroměříže je ode dneška Jarmila Slováková (ANO), do funkce ji zvolili zastupitelé. Slováková nahradila Richarda Kremla (Zelení, za Zdravé...

23. dubna 2026  17:17,  aktualizováno  18:26

Melantrichova ulice

Melantrichova ulice

Holubi v obchodě s trdelníky.

vydáno 23. dubna 2026  18:48

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Obnova tramvajové trati na Václavském náměstí pokračuje.

vydáno 23. dubna 2026  18:48

Děčín podpoří lodní dopravu, neprošel návrh opozice dát peníze sportovcům

ilustrační snímek

Děčín letos podpoří lodní dopravu částkou 490.000 korun, schválilo dnes městské zastupitelstvo. Dotace je několik let jedním z nejdiskutovanějších bodů, podle...

23. dubna 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Telč otevře výstavní sezonu společnými výstavami v Šatlavě i Hasičském domě

ilustrační snímek

Výstavní sezonu v Telči na Jihlavsku zahájí výstava maleb Ladislava Kukly a soch Pavla Tomana v galerii Šatlava a společná výstava děl Jaroslava Svobody a...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  16:49

Začala přehlídka Gymnasia Cantant, účastníci společně zazpívali na výstavišti

ilustrační snímek

V Rotundě na brněnském výstavišti dnes zazpíval obří gymnaziální sbor, podle pořadatelů možná největší na světě. Více než 500 mladých hlasů se spojilo při...

23. dubna 2026  16:47

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  18:28

Kemp u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou zahajuje sezonu s novou recepcí

ilustrační snímek

Autokemp Pilák na okraji Žďáru nad Sázavou zahajuje sezonu s novou recepcí. Má zelení porostlou střechu a nabízí i odpočinkové plochy včetně terasy s...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  16:45

