Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do stovek tisíc korun. Mladík si vyslechl obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti a je stíhán vazebně. Po dalších členech organizované skupiny kriminalisté pátrají.
Fotogalerie2

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z falešných bankovních účtu peníze od podvedených lidí. Na fotografii jsou zajištěné mobilní telefony obětí. (18. února 2026) | foto: policie.gov.cz

Zadržený „výběrčí“ se podle policie ke skupině podvodníků působících v Praze připojil v lednu. Dostal za úkol vybírat hotovost z takzvaných legalizačních účtů. Jde o bankovní účty, na které na pokyn falešného bankéře převádějí poškození peníze poté, co uvěřili, že jejich účet byl napaden.

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z falešných bankovních účtu peníze od podvedených lidí. Na fotografii jsou zajištěné mobilní telefony obětí. (18. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Mladík reagoval na nabídku tohoto druhu práce, která probíhá v konkrétní mobilní aplikaci a nabízí zajímavý výdělek,“ popsal pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. „Po zaregistrování byl kontaktován školitelem, který mu vysvětlil náplň jeho práce,“ doplnil.

Mladík se měl v ranních hodinách dostavit na předem určenou adresu, kde na něj čekal takzvaný kontakt, který mu předal mobilní telefon s bankovní aplikací konkrétní banky a s přístupovými údaji k ní. Už jako oprávněný uživatel si pak podle zjištění policie nastavil digitální peněženku, aktivoval platební kartu navázanou na legalizační účet a zvýšil denní limit výběru peněz.

Dalším úkolem bylo provedení hotovostního vkladu nebo výběru či platby, aby se účet pro banku jevil jako aktivní a korektní. Ve chvíli, kdy na účet přišla platba, vybral z vytipovaného bankomatu částku v řádu stovek tisíc korun a zmizel.

„Na konci směny brigádník hotovost odvážel na předem určená místa, kde si ji buď osobně převzal kontakt, nebo ji dle instrukcí nechával v takzvaných mrtvých schránkách,“ doplnil mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Letňanská radnice mimo jiné pořádá každoročně nemálo kulturních a sportovních akcí. A tak před radnicí jsou nainstalovány stojany, na kterých lze zhlédnout fotodokumentaci z některých z nich.

vydáno 18. února 2026  14:15

V parku Na Pláni v Praze 5 stojí smutný sněhulák, kterému chybí nejen pokrývka hlavy, oči i nos ale oblevou pomalu taje i jeho sněhové tělo ze tří pracně uválených koulí ze strany dětí z nedaleké...

vydáno 18. února 2026  14:14

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Masopustní průvod zamíří na Svojanov

Na středověkém hradě Svojanov byla obnovena gotická zahrada.

Oslavu jídla, veselí a starých českých zvyků slibuje obnovený Masopust na Svojanově. V sobotu 21. února se o zábavu postará pestrý průvod masek, připravený ve spolupráci s letohradským spolkem...

18. února 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza defibrilátorů. Někteří pacienti ruší zákroky, nemocnice se zastal Babiš

Slavnostního otevření pavilonu P4 ve FNOL se kromě Babiše a Vojtěcha zúčastnil...

Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...

18. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Úbytek biodiverzity je rizikem pro přírodu i lidskou společnost, říká vědec

ilustrační snímek

Úbytek biodiverzity je rizikem nejen pro přírodu, ale i pro lidskou společnost, která je její součástí. Uvedl to Radim Hédl z Botanického ústavu v rozhovoru,...

18. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Novinky.cz: Starosta Nového Kostela dostal za vyvádění obecních peněz podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Nového Kostela na Chebsku Oto Teuber (nez.) dostal u chebského okresního soudu tříletý podmíněný trest za zneužití pravomoci úřední osoby,...

18. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  13:45

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

18. února 2026  13:38

Brněnská Káznice chystá cyklus přednášek o politických perzekucích za komunismu

ilustrační snímek

Brněnská Káznice nabídne od konce února po celý rok cyklus přednášek a besed s názvem Otisky paměti o politických perzekucích komunistického režimu....

18. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

ilustrační snímek

Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.