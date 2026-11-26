Ještě před vstupem mezi ledové sochy čeká návštěvníky menší místnost, kde si mohou zapůjčit teplé oblečení. Atmosféra je tu přívětivá, klidná a uvolněná. Za ní se následně otevírá barevný ledový svět.
Výstava sice není rozlohou příliš velká, jednotlivé sochy ale překvapí svou velikostí a propracovaností. Nejvýrazněji to platí pro Mamutí svět, který patří k hlavním dominantám celé expozice.
|
OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku
Obrovští pravěcí tvorové doplnění dalšími zvířaty připomínají scénu z filmu Doba ledová. Na jejich vytvoření bylo potřeba více než 22 tun ledu a přes 310 hodin umělecké práce. Samotní mamuti spotřebovali přibližně 16 tun materiálu. Na tvorbě celého Mamutího světa se podílelo pět autorů z České republiky a Litvy.
Své místo tu nalezli také známé pohádkové příběhy. Například Tři malá prasátka dostala neobvyklou ledovou podobu. Na jejich vytvoření spotřebovali autoři přes 2 tuny ledu a práce zabrala více než 70 hodin.
Mezi další výrazné exponáty patří Sněhová královna. Na její podobě tvůrci pracovali více než 650 hodin a spotřebovali přes 36 tun ledu. Sochy přitom nejsou pouze z průhledného ledu. Některé mají přímo barevné části, jiné zase vynikají díky barevnému nasvícení, které zvýrazňuje jejich detaily a dodává celé expozici osobitou atmosféru.
Ice Magic Praha
Vstupenky:
Výstava nabízí také dvě ledové skluzavky o celkové délce 19 metrů. Oproti předchozí podobě akce tak jedna přibyla.
Návštěvníci si mohou ledový svět nejen prohlédnout, ale také si v něm užít trochu pohybu. Podle jednoho z provozovatelů jde o poměrně rychlou atrakci, což sám předvedl i při vlastní jízdě.
Uvnitř výstavy se návštěvníci však musí připravit na výrazně nižší teplotu. „Udržujeme tu teplotu na -4 až -5 stupňů Celsia,“ uvedl za organizaci Ice Magic Marek Zelnický.
„Ledové sochy nám tu vydrží čtyři až pět měsíců. Jejich stav však vyžaduje pečlivou kontrolu,“ dodal.
Za výstavou stojí práce 27 umělců z Evropy a Asie. Na místě vznikl svět, který ukazuje, kolik času, materiálu a úsilí je potřeba k vytvoření ledových soch.
Ice Magic se v Praze koná už čtvrtým rokem. Letošní ročník mohou návštěvníci u obchodního centra Westfield Černý Most navštívit od 21. listopadu 2026 do 21. března 2027.