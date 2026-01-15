Na zimní údržbu jsou městské části Prahy často samy. Jak na odškodné za úraz?

Jana Sobíšková
  17:42aktualizováno  17:42
Přestože bruslit na rybnících kvůli mírnému oteplení už nejde, chodci bruslí neustále. Radnicím proto významně vzrostl počet stížností obyvatel na nedostatečně odklizený sníh či led z ulic. Radnice výtky přeposílají na Technickou správu komunikací (TSK), která má většinu ulic v Praze ve své správě. Současně často přidávají i vlastní prosbu na důkladnější údržbu svých komunikací.

Ale ne všechny chodníky a silnice ve správě TSK jsou zároveň v jejím plánu zimní údržby. „Zimní údržbu TSK neprovádí na místních komunikacích a chodnících s malým dopravním významem,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Z mapy zimní údržby vozovek a chodníků na webu TSK vyplývá, že úklid chodníku správce vynechává například v ulici Dejvická před divadlem Semafor v Praze 6 až na Hradčanskou a také v ulici Kafkova před dejvickou poštou. Podobných míst je ale po celé Praze mnoho.

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Ledovka na pražském Albertově (13. ledna 2026)
19 fotografií

Mluvčí radnic oslovení iDNES.cz potvrdili, že některé vyčleněné úseky místních komunikací z údržby však zahrnují řadu frekventovaných a vytížených tras.

„Navíc se u řady ulic uklízí pouze jedna strana chodníku, a to bez ohledu na to, zda se v této ulici uklízí i vozovka, či nikoliv. Tento z našeho pohledu špatně zvolený systém úklidu, přináší komplikace a zejména stížnosti ze strany občanů,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Tam, kde TSK úklid v zimě vůbec neprovádí, ho zajišťují jednotlivé městské části. Radnice na to však nemají technické vybavení ani finanční prostředky. Podle Zemana je pro městské části úklid mnohem složitější než pro město, pro které komunikace udržuje TSK.

„Nemáme vozový park, žádná radnice nevlastní sypače,“ upozornil mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Ledovka v Praze ovlivnila spíše příměstské spoje, četné nehody odnesly jen plechy

Zdejší starosta je podle svých slov s TSK neustále v kontaktu. „Důrazně na ně apeluji, aby probíhala důsledná údržba – zejména posyp a zajištění schůdnosti pěších komunikací, které spadají do správy TSK,“ sdělil Ondřej Gros (ODS) a práci silničářů ohodnotil známkou 2 až 3.

I z Prahy 3 zaznělo přání, aby se TSK více o ulice starala. „Každoročně vyvoláváme jednání s TSK o rozsahu ploch zimní údržby a požadujeme jejich navýšení. V lokalitách, kde nejčastěji z podnětu místních obyvatel registrujeme až kalamitní stav, se snažíme situaci řešit operativně s pomocí naší obecní společnosti Čistá trojka,“ řekl mluvčí městské části Petr Habáň.

Odškodné není samozřejmé

Pro velké množství zcela neudržovaných komunikací patřících městu má Zeman vysvětlení. „V souladu s platnou legislativou TSK vyřadilo zcela ze zimní údržby desítky chodníků i vozovek, a to především z důvodu případné odpovědnosti za škodu, kterou by jinak v případě úrazu hlavní město neslo,“ uvedl svou domněnku Zeman.

Pokud chodec upadne na námraze v ulici, která je v zimním plánu údržby TSK, může po ní žádat odškodné. V případě úrazu na ulici vyjmuté z údržby takové právo nemá. „Tam se musí obrátit na vlastníka komunikace, například na magistrát,“ potvrdila Naďa Polanová, vedoucí oddělení marketingu TSK.

O náhradu škody za úraz způsobený v zimě na chodníku ve správě TSK se loni přihlásilo 11 lidí, nikdo ale peníze nedostal.

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

„Odškodnění nebylo proplaceno ani v jednom případě, protože byl úklid chodníku v dané lokalitě proveden řádně a včas, tedy v souladu s Plánem zimní údržby komunikací, který schvaluje Rada hlavního města Prahy. Nevznikla tedy odpovědnost TSK za úraz, neboť TSK jako správce komunikace či chodníku neporušila svoji povinnost dle zmíněného plánu,“ uvedla Polanová s tím, že odpovědnost za úraz by nastala v případě, že by chodník v dané lokalitě nebyl uklizen dle plánu.

Enormní množství úrazů, které s sebou přinesl „ledový“ začátek týdne, zřejmě přinese i nové formuláře zaslané správci pražských komunikací s žádostí o bolestné. Nárok na něj není automatický, proto je důležité, aby zraněný chodec duchapřítomně opatřil potřebné důkazy.

„V žádosti musí uvést datum a čas úrazu, místo úrazu, popis, jak k úrazu došlo, přiložit lékařskou zprávu o ošetření úrazu, dále je vhodné pořídit fotodokumentaci z místa úrazu, je-li to vzhledem k okolnostem možné, případně si zajistit svědka, a pořídit fotografii obuvi,“ vyjmenovala Polanová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Příprava stavby fotovoltaiky v Předenicích se zastavila, kraj s ní nesouhlasí

ilustrační snímek

Příprava stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) na okraji Předenic na jižním Plzeňsku, kterou v říjnu odmítli občané v referendu a soud ho následně zneplatnil,...

15. ledna 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

NS odmítl dovolání Zdechovského proti rozhodnutí, že se má omluvit Němcovi

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) proti rozsudku, podle kterého se má omluvit za šíření obrázku s podobiznou...

15. ledna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Klimatická změna a meteorologické extrémy dopadají i na čistá vědecká pracoviště

ilustrační snímek

Čistá vědecká pracoviště pociťují stále citelněji dopady klimatické změny, která přináší vyšší variabilitu klimatu i častější a výraznější meteorologické...

15. ledna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Muzikál Bídníci se vrátí do Městského divadla Brno, premiéra bude příští víkend

ilustrační snímek

Muzikál Bídníci se vrátí na Hudební scénu Městského divadla Brno. Premiéru bude mít příští týden o víkendu. Inscenaci lámající divácké rekordy mohli lidé...

15. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muzikál Bídníci se vrátí do Městského divadla Brno, premiéra bude příští víkend

ilustrační snímek

Muzikál Bídníci se vrátí na Hudební scénu Městského divadla Brno. Premiéru bude mít příští týden o víkendu. Inscenaci lámající divácké rekordy mohli lidé...

15. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Uvázal jí podprsenku kolem krku, vzpomínal Markovič. Druhý díl zavede diváky do Hloubětína

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Druhá řada série Metoda Markovič mapuje další slavný případ legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče. Pokračování úspěšného seriálu se tentokrát inspirovalo skutečným vyšetřováním sériového vraha...

15. ledna 2026  18:07

Východočeské muzeum láká na výstavu palných zbraní i archeologickou expozici

ilustrační snímek

Největší letošní událostí, kterou připravuje Východočeské muzeum v Pardubicích, bude výstava Příběhy palných zbraní. Chystá ale i další výstavy, přednášky,...

15. ledna 2026  16:25

Historická pumpa za Zvonařce zmizela. Kam? V Praze je desítky pump, ale téměř žádná není funkční. V rámci civilní obrany nechápu, že místo oprav jsou TSK (?) odstraňovány.

vydáno 15. ledna 2026

Barrandov.

Barrandov.

Lednová ranní mlha na Barrandově.

vydáno 15. ledna 2026  17:59

V Praze 5, Smíchově, Malvazinkách byla v době sněhové a náleďové kalamity předchozích dnů i dnes zvládnuta výborně, když dva vozy s radlicí a sypačem dvou velikostí pro úpravu vozovky a úpravu...

vydáno 15. ledna 2026  17:59

Žižkovo náměstí

Žižkovo náměstí

Díra na Žižkově

vydáno 15. ledna 2026  17:59

Strašnická

Strašnická

Novodobé označení stanice Strašnická.

vydáno 15. ledna 2026  17:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.