„On to nebyl výbuch. Ale nejdřív jsem ucítila plyn. Seděla jsem v ordinaci a někdo ťukal na okno a řekl nám, že cítí plyn,“ řekla svědkyně celé akce redaktorce iDNES.cz.
Žena vzápětí viděla, jak začalo hořet. „Vyběhli jsme z ordinace na dvůr, hořela vrata od domu,“ popisovala události. Ty pak nabraly rychlý spád. Dorazili hasiči a začali kontrolovat celý dům v Dobrovského ulici, zda v něm někdo nezůstal.
„Jednoho pána budili, protože usnul,“ dodala. Záchranná akce pak probíhala přes žebříky do dvora vedlejšího domu.
Podobné pocity prožívala jiná svědkyně – šestnáctiletá studentka. „Bydlím na Letohradské. Viděla jsem, jak hasiči kropí ostatní domy. Vyšla jsem před dům a hasiči mě hned odvedli dál. Zpátky domů už teď nesmím,“ rozplakala se.
Jsme rády, že žijeme
Dvě seniorky popsaly, že prožívají hrozné chvíle. „Prožíváme to strašně. Byly jsme evakuované a teď čekáme, až nám řeknou, že se můžeme vrátit. Jsme rády, že žijeme.“
Požár plynového potrubí na Letné vypukl odpoledne právě v Dobrovského ulici poblíž ministerstva vnitra. Od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř.
Dopravní podnik změnil trasy pěti linek tramvají, které přes Letnou jezdí. Odklonem tak jezdí linky 1, 8, 12, 25 a 26.