Unikátní pražské fitko boří hranice. Kojenci i malí školáci tu poznávají radost z pohybu

Tamara Pospíšilová
  17:52aktualizováno  17:52
Výjimečnou tělocvičnu Jony’s Gym v pražských Letňanech ve čtvrtek slavnostně otevřeli veřejnosti. Projekt jako jediný v Česku nabízí fyzické aktivity speciálně upravené pro děti od šesti měsíců do osmi let, které rozvíjejí jejich motorické dovednosti, sílu, ale především dávají radost z pohybu.

Molitanová opičí dráha, šplhací lana, interaktivní herní tabule a do toho hlasitý dětský smích. Tak vypadalo dnes dopoledne v tělocvičně Jony’s Gym v pražských Letňanech. Nově spuštěný projekt představila moderátorka Lucie Borhyová.

Pod jednou střechou sdružuje plavecký bazén, tělocvičnu a zároveň prostor pro rodinné akce. Nabízí rozvoj fyzických dovedností dětí, přičemž zahrnuje také ty s vývojovou dysfázií či s poruchami autistického spektra.

„Na našich webových stránkách definujeme, co děti mají umět, a my jsme proti tomu postavili vybavení a postupy, jak ten daný segment rozvíjet,“ vysvětlil jednatel společnosti a autor projektu Eduard Mikyska.

Interaktivní dětské hřiště Jony’s Gym v pražských Letňanech. (9. dubna 2026)
V České republice herna zatím nemá obdoby. Vybavení je speciálně přizpůsobeno jednotlivým věkovým skupinám, které Jony’s Gym hravě rozděluje mezi kategorie mrňousků, rarášků, zvědavců, šampionů, ninjů a atletů.

Zkušení trenéři připravují děti během lekcí formou hry na nejrůznější úkoly každodenního života. Dítka proto svlékají obruče a s radostí je umisťují na věšák – trénují tak sundavání ponožek, aniž by o tom věděla. Děti si tu také budují sílu a obratnost, aby neměly problém například při scházení schodů a aby uměly padat. Především děti s poruchami autistického spektra zde naleznou bezpečné zázemí, kde mohou trénovat motorické dovednosti, komunikovat s vrstevníky a pěstovat zdravé sebevědomí.

Nápad na projekt vznikl díky osobní zkušenosti autorů. „Máme čtyřletého syna, se kterým jsme navštěvovali různá podobná zařízení, ale bohužel jsme ne vždycky zapadali. Jonatánek má specifičtější potřeby, a ne vždy se to setkalo s pochopením,“ uvedla provozní manažerka a trenérka Lucie Mikysková. Chtěla, aby se v tělocvičně cítily dobře všechny děti bez ohledu na zdravotní stav.

Možnosti interaktivní herny ocenila také maminka pětiletého Theodora, který trpí poruchou autistického spektra. Na synovy fyzioterapie někdy čekají tři až čtyři měsíce. „Sem jsme přišli a Theodor hned přiběhl s balónky a hned je vysypal. A tady to nikomu nedělalo problém. Tady mají osobní zkušenost a ví, jaké to je,“ popsala. „Jinde na nás zle koukají nebo se mě ptají, jestli není hloupý, že nemluví. Děcka jsou různá, ale to je o výchově.“

Mikyska zdůraznil, že v dnešní době jsou pravidelné pohybové aktivity přístupné především dětem z finančně zabezpečených rodin. Jony’s Gym je proto dostupná i veřejnosti, a to dvě hodiny každý den, i o víkendu. Projekt zároveň reaguje na nepříznivý dlouhodobý trend nárůstu dětské obezity. Přestože aktuálně čísla klesají, podle odhadů odborníků by v roce 2030 mohlo být obézních až 30 procent dětí a do roku 2050 až padesát procent.

„Ten problém je samozřejmě sociální a finanční,“ říká Mikyska s tím, že cílem Jony’s Gym je snižovat tuto nerovnost prostřednictvím podpůrného fondu, který by dětem ze sociálně znevýhodněných rodin přístup k pravidelným fyzickým aktivitám umožnil.

Síťovinový tunel pro nejmenší s maminkami

Ve spolupráci s architektem je zóna rozdělena do čtyř okruhů, z nichž je každý vybaven jinými nástroji podle toho, na čem lektoři s dětmi pracují. O bezpečí dětí dbají speciální podlahy a povrchy s textilní a akustickou podložkou z odolného a snadno udržovatelného materiálu. Tréninkové pomůcky sem přišly otestovat ratolesti z mateřské školky Měšice.

Ceníky lekcí a vstupů

Jednorázové vstupné: 250 Kč v hodinách pro veřejnost

Permanentní karty: od 1 000 Kč v hodinách pro veřejnost

Výukové lekce: 390 Kč v rámci kurzů všech kategorií.

Okruh s lany je zaměřený na rozvíjení koordinace a obratnosti dětí. Soustavy lan, houpací a šplhací segmenty i další balanční prvky slouží podle Mikyskové dětem jako odměna na konci lekce.

Dále se zde nachází dvě zóny vybavené měkkými koženkovými moduly francouzské značky WESCO. Pomáhají rozvíjet motoriku a smyslové vnímání kojenců a dětí do tří let. Tato molitanová opičí dráha je vysoce variabilní a každý týden se mění.

Pro nejmenší miminka je vyhrazen samostatný prostor, opatřený například síťovinovým tunýlkem. „Tady je to trénink spíše maminky. Učí se třeba různé úlevové úchopy, aniž by dítě dala z ruky. Prvním motorickým cvičením pro děti je motivovat je k lezení. Maminka si je dá na holeně, udělá s nimi jakoby kotrmelec vzad a položí si je na záda nebo na bříško. Je to fajn i pro ty maminky, protože se často bojí manipulace s dítětem,“ popisuje Mikysková.

Jedinečnou kombinaci fyzické aktivity s digitální zábavou nabízí interaktivní tabule s širokou škálou videoher. „Děti to snímá, někdy se tam vidí jako obrys sebe, někdy tam jsou jako zvířátko. Různými pohyby pak plní úkoly, které po nich ta obrazovka chce. Na oslavách ji zapínáme až na konec, protože jinak je od toho samozřejmě nemůžeme odtrhnout,“ vysvětluje se smíchem Mikysková.

Nejoblíbenější je kromě tabule tzv. crossfitová klec. Jedná se o soustavu hrazdiček, bradel, žebřin, šikmých ploch a dalších konstrukcí, které je produktem vlastního konceptu Jony’s Gym a v jiných dětských tělocvičnách nebývá. Na návrhu pracovali spolu s architektem. Děti zde cvičí s vlastní vahou, čímž si rozvíjí tělesnou sílu a stabilitu.

Jony’s Gym plánuje i nadále rozvíjet svůj program, zahrnovat rodiče do společných lekcí a poskytovat zázemí i těm nejzranitelnějším, uzavřel Mikyska.

Jony’s Gym v Letňanech má otevřeno každý den. První skupinové lekce začínají krátce před 9. hodinou ranní a končí se tu ve 20 hodin.

Ve dvou blocích (13-14 a 19-20 ve všední dny) a mezi 18 a 20 hodinami v sobotu a v neděli jsou tu k dispozici hodiny pro veřejnost.

Hrádek nad Nisou na Liberecku promění zanedbané území u bývalé textilní továrny Bekon na park.

