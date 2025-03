Trať rozdělí Liboc a Ruzyni, přibude hluku, kritizují místní zamýšlenou modernizaci

Na letiště mělo jezdit metro, říká Goldflam Projekt modernizace železniční trati mezi Prahou a Kladnem zajímá také oblíbeného herce Arnošta Goldflama. V blízkosti kolejí totiž bydlí a má obavy z většího hluku a dopravního zatížení Liboce a Ruzyně. Jaké si z prezentace modernizované trati odnášíte pocity?

Rozporuplné. S manželkou bydlíme na pomezí Liboce a Ruzyně přes patnáct let a nepamatuji si, že by nás za tu dobu někdo kontaktoval s informacemi, jak bude trať vypadat a jak je naplánována. Jsem členem spolku Klub přátel Ruzyně, který o ně také marně žádal. Žijeme v Rakovnické ulici nedaleko stávající trati a jsme rozčarováni z toho, že mi architekti projektu nedokážou odpovědět, jak daleko od našeho domu zdvoukolejněná trať vlastně povede. Takže patříte mezi podporovatele jejího vedení podzemním tunelem, podobně jako to bude v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem?

Rozhodně. Když vezmete v úvahu, kolik se všude prošustruje peněz, tak zvýšení nákladů na realizaci jsou kapka vody. Vidíte reálně, že tato varianta má šanci?

To záleží na politické vůli. A na tom, jak budou zainteresované instituce ochotné poslouchat názory obyčejných lidí. Když se stavělo metro směrem na Motol, všichni místní říkali, ať to vezmou přes Petřiny až na letiště. A teď místo toho bude železnice na povrchu. To je podle mého špatné rozhodnutí. A jak se vám na pomezí Liboce a Ruzyně žije?

Docela dobře. Ale jak se nám tu bude žít, až bude trať hotova? Na to upřímně nedokážu odpovědět. Mě už to možná tolik trápit nemusí. Stavba nepotrvá půl roku a zanedlouho mi bude osmdesát, takže až bude hotovo, tak tu možná už nebudu. Ale negativně to ovlivní život všech lidí v této lokalitě. Obávám se, že se kolem kolejí zvýší hladina hluku. Už teď v této části Prahy jezdí hodně aut z Petřin na Evropskou ulici. Já sice řidičský průkaz nemám, ale vnímám ten problém z pohledu chodce a cestujícího městskou hromadnou dopravou