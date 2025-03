Bombové hrozby v Praze. Policie evakuovala tisíce lidí, odklonila dopravu

„Prověřujeme anonymní oznámení o umístění nástražného výbušného systému v Lucerně. Snažíme se také dopadnout pachatele. Na místě bude probíhat pyrotechnická prohlídka. Zjišťujeme také relevantnost oznámení. Evakuujeme zhruba dva tisíce lidí,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

V Lucerně se vyhlašovaly ceny filmového festivalu Jeden svět, maturitní ples a koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Všechny akce podle svědků na místě byly zrušeny, lidé si měli nechat všechny věci uvnitř. Vyzvednout si je mohli až po provedené pyrotechnické kontrole.

Kolem 22:25 místo opustila většina policistů. Průchod v budově, kde se nachází Lucerna, byl zpřístupněn veřejnosti. V půl jedenácté pak policisté oznámili, že pyrotechnické prohlídky dopadly negativně, tedy že se nic nenašlo. Policie bude pátrat po neznámém oznamovateli výhrůžek.

Policie ČR @PolicieCZ Pražští policisté v průběhu večera prověřili dvě oznámení o uložení bomby v Lucerně a na Smíchovském nádraží. Na obou místech proběhly pyrotechnické prohlídky s negativním výsledkem, evakuováno bylo přes 3000 osob a nyní budeme pátrat po neznámém oznamovateli výhružek.#policiepha oblíbit odpovědět

„V úseku Lazarská - Jindřišská je přerušen provoz tramvají kvůli nahlášení bomby poblíž Václavského náměstí. Provoz tramvají je již obnoven, tramvaje se postupně vrací na obvyklou trasu. Jako náhradní dopravu doporučujeme využít metro,“ psal pražský dopravní podnik na X.

Evakuovat se museli i účastníci maturitního plesu. „Seděli jsme dole a začalo hlášení. Všichni mysleli, že to je sranda, ale bylo to seriózní,“ popsali studenti gymnázia na ulici. „Máme vevnitř všechny osobní věci, třeba bundy s klíči, nechtějí nás tam teď vůbec pouštět. Tak tři čtyři hodiny nás tam nepustí, musí to tady všechno prohledat,“ odhadují.

Evakuace stanice Praha-Smíchov

Anonymní hlášení o umístění nástražného výbušného systému přijali policisté také ve stanici Praha-Smíchov. Na místo rovněž vyrazili pyrotechnici, ale nakonec nic nenašli.

„Vlaky metra stanicí projíždějí. Autobusové linky jsou ze Smíchovského nádraží prodlouženy Na Knížecí,“ uváděl web Českých drah.