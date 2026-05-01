„Na majáles chodíme každý rok,“ říkají Martina a Katka, dvě pražské studentky, které si tradiční oslavy jara nenechají ujít ani letos.
„Je to pro nás takový začátek léta, pak už jsou skoro prázdniny. Taky se určitě zapojíme i do průvodu, to má vždycky skvělou atmosféru, ještě když je jubileum,“ dodávají.
Majálesový průvod vyrazí ze Smíchovské náplavky směrem na Strossmayerovo náměstí. Sraz účastníků je v 9 hodin, samotný start je plánován na 9.30.
Hudební část se následně přesune do festivalového areálu na Letišti Letňany.
Taneční novinky a korunovace
Návštěvníci se mohou těšit na zhruba tři desítky interpretů na několika scénách i doprovodný program.
„Všechny tradiční prvky zůstávají – průvod, stavba májky i korunovace krále a královny. Témata si určují samotné studentské týmy,“ říká pořadatel Michal Šamánek. Mezi hlavní hudební hosty letos patří například Ben Cristovao, David Koller, Chinaski nebo Mikolas Josef.
Výběr z programu
Hitrádio city FM stage
VELO stage
17.45 Cashanova Bulhar
EDM stage
18.10 Dorian + Lboy
Pozn.: Jedná se o výběr z programu
Novinkou je taneční scéna s výraznými jmény drum’n’bassové scény. Majáles svou podobu ani na výročí nemění, organizátoři ale chtějí dát některým částem programu větší důraz. „Ještě více zdůrazníme moment korunovace. Ta letos proběhne tak, že ztichnou obě hlavní pódia a budou si navzájem přenášet obraz. Většině lidí tak korunovace neunikne,“ doplňuje Šamánek.
Okolí Letňan bude po dobu konání akce uzavřeno pro vjezd aut a vjezd bude povolen pouze lidem s platnou rezidenční kartou.
Podle starosty Letňan Zdeňka Kučery (ANO) je v tomto ohledu klíčová i koordinace s organizátory.
„Naším cílem je, aby akce proběhla hladce a s co největším ohledem na obyvatele Letňan. Dopředu řešíme hluk, úklid i dopravu,“ říká Kučera.
Festival je specifický i tím, že si i přes svou nynější velikost a profesionální produkci zachovává silný studentský charakter. Právě studenti jsou jeho hlavními hybateli – podílejí se na programu, vytvářejí vlastní zóny i soutěží o titul krále a královny majálesu.
„Tím, že jsme skutečně součástí studentského života, máme solidní přehled o preferencích, zároveň děláme průběžné ankety nejen o hudebním programu, ale o celkovém konceptu akce a dobré náměty se snažíme implementovat,“ říká Šamánek. Akce tak není jen hudebním festivalem, ale také platformou pro studentskou kreativitu, recesi a vzájemnou rivalitu univerzit.
Tradice od 15. století
Historie majálesu sahá až do 15. století, kdy se s rozvojem univerzit začaly objevovat studentské oslavy jara. Jejich součástí byly recesistické průvody i volba krále majálesu. Tradice se proměňovala – za první republiky slábla, v 50. a 60. letech byla využívána k politické propagandě, přesto si uchovala kritický studentský duch.
Současná podoba majálesu v Česku se začala formovat po roce 2004, kdy se oslavy obnovily ve větších městech a postupně získaly i festivalový rozměr. Dnes patří Pražský majáles k největším studentským akcím v zemi a každoročně přitahuje desetitisíce návštěvníků.
Letošní jubilejní majáles očekává podle organizátorů velkou účast. „Konkrétní čísla nezveřejňujeme, nicméně očekáváme dorovnání rekordní účasti roku 2024,“ říká Šamánek. Zároveň dodává, že se organizátoři snaží o to, aby nikdo dlouho nečekal.
„Nemáme rádi fronty na cokoliv, tak se snažíme mít hygienu a bary spíše naddimenzované, i se zohledněním počasí na poslední chvíli,“ říká.