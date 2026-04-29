Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

František Strnad
  12:02aktualizováno  12:02
V sobotu a v neděli se bude v pražských ulicích pohybovat na 15 tisíc běžců, kteří vyrazí na trasu 31. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Město si akci chválí a kromě prestiže argumentuje i finančním přínosem celé akce. Někteří obchodníci a prodejci v centru jsou nadšeni méně. Hospodářská komora by ocenila měření z pokladních systémů. Část Pražanů si potom stěžuje na ucpané město.
Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.

Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.

Etiopan Lemi Berhanu Haile jako první obhájil vítězství v Pražském maratonu.
I takhle se dal pojmout Pražský maraton.
Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.
Etiopan Lemi Berhanu Haile jako první obhájil vítězství v Pražském maratonu.
Běh městem je kromě volnočasové aktivity na posílení zdraví totiž i velkým byznysem. Pořadatel Pražského mezinárodního maratonu RunCzech odhaduje, že se na start hlavního závodu v neděli v letošním roce postaví přes 11 tisíc běžců z více než stovky zemí světa. Dalších 4 500 běžců se očekává také v nesoutěžních bězích v sobotu.

Letošní ročník byl vyprodaný již před koncem roku 2025. „Zájem o běh metropolí nás velmi těší,“ říká Carlo Capalbo, zakladatel projektu a předseda organizačního výboru RunCzech.

Při základním startovném 70 eur (asi 1 770 Kč) pro první dva tisíce běžců a 120 eurech po naplnění kapacity si organizátor přijde na více než milion eur. Další peníze pořadatel obdrží z reklamy a sponzoringu, ty v případě RunCzech tvoří přibližně 50 procent příjmů celého seriálu. Pořadatel celkový ekonomický přínos dvoudenní akce odhaduje na téměř 275 milionů korun.

Chybí data z pokladních systémů

„Často slyšíme, že maraton má velký ekonomický přínos. Drtivá většina podnikatelů, jejichž provozovny se nacházejí v oblasti uzávěr souvisejících s maratonem, si ale pravidelně naříká na výrazný pokles tržeb ve dni, kdy maraton probíhá. Nejvýznamněji se to dotýká provozoven uzavřených v západní části Starého Města, která je trasou zcela obehnána,“ řekl pro iDNES.cz předseda Hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák.

Závod začíná i končí na Staroměstském náměstí a kličkuje mezi oběma břehy Vltavy. První kilometry vedou Pařížskou ulicí přes Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, Klárov a Karlův most. Trasa pokračuje přes Smetanovo nábřeží, kolem Národního divadla a Tančícího domu směrem k Vyšehradu. Po návratu do centra běžci směřují přes Libeňský most do Holešovic a Libně přes Rohanské nábřeží a Těšnovský tunel se trasa vrací zpět na Staroměstské náměstí.

Pražský maraton 2025

Etiopan Lemi Berhanu Haile jako první obhájil vítězství v Pražském maratonu.
I takhle se dal pojmout Pražský maraton.
Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.
Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.
10 fotografií

„Dlouhodobě navrhujeme, aby vliv maratonu na pražskou ekonomiku byl objektivně změřen na podkladě reálných dat z pokladních systémů. Tento moderní nástroj umožňuje vyhodnotit vliv mimořádné akce na tržby kamenných provozoven ve srovnání s běžným provozem. Jedině takto lze získat věrohodná data a po jejich vyhodnocení uvidíme, zda je maraton pro místní ekonomiku skutečně přínosem. To se ale doposud nestalo,“ doplňuje předseda Hospodářské komory Praha 1 Dvořák.

Maraton v neposlední řadě ovlivňuje samotný život Pražanů. „Akce tohoto rozsahu přinášejí krátkodobá omezení, zároveň je ale důležité vnímat jejich celkový přínos pro město. Z našich zkušeností nevyplývá, že by šlo o problém, na který si stěžují rezidenti,“ dodává Klára Janderová, mluvčí Prague City Tourism.

Celý proces plánování a samotné uzavírky jsou výsledkem úzké spolupráce a schvalování ze strany všech dotčených institucí, včetně Policie ČR, hasičů nebo záchranné služby.

„Při plánování trasy dbáme na to, aby omezení byla co nejmenší a co nejlépe zvládnutelná. Klíčovým pravidlem, kterým se řídíme, je propustnost: když uzavřeme určitou ulici, vždy umožňujeme lidem výjezd ven. Nikoho v jejich domovech neuzavíráme, vše je nastaveno tak, aby obyvatelé nebyli odříznuti od svých běžných aktivit,“ uzavírá za RunCzech marketingový manažer Samuel Chmurovic.

