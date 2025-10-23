Elektronická aukce nabízí nájemní bydlení ve výjimečných lokalitách centra Prahy. Většinou se jedná o velkometrážní byty v historických budovách o uspořádání až 5+1, k dispozici jsou ale i garsonky.
Všechny byty jsou situované na atraktivních adresách, jako například Vodičkova ulice, Uhelný trh nebo Malé náměstí u Staroměstského náměstí.
Konkrétní nabídka na praha.eu vždy obsahuje podrobné informace o daném bytu, jeho vizualizaci, virtuální prohlídku a také termíny osobních prohlídek.
Zájemce, který se chce ucházet o některý z nabízených bytů, musí být starší 18 let, svéprávný a mělo by se jednat o občana České republiky nebo Evropské unie. Také nemá vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení. Ani on ani jeho zákonný partner dále nesmí být při podpisu smlouvy nájemníky v jiné nemovitosti určené k bydlení. A nesmí být s nimi vedeno soudní, exekuční či insolvenční řízení.
Ti, kteří splní všechny základní podmínky, pak postoupí do druhého kola aukce.
Elektronické aukce se uskuteční v předem určeném čase, který bude oznámen všem vyhovujícím zájemcům. Jsou realizovány formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanovené ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.
Každá aukce bude trvat jednu hodinu. Minimální příhoz je stanoven na 300 korun. Pokud v době jedné minuty před ukončením aukce bude uskutečněn příhoz, aukce se automaticky prodlouží o další tři minuty, a to i opakovaně.
Samotná elektronická aukce se bude konat do pěti dnů od ukončení prvního kola. Vítězem se stane ten, kdo nabídne nejvyšší měsíční nájemné.
„Elektronické aukce jsou nejtransparentnější způsob, jak nabídnout nájemní bydlení za odpovídající cenu každému, kdo má zájem o bydlení v hlavním městě. Městské byty musí sloužit potřebám všech skupin Pražanů. To považuji za nejdůležitější,“ zdůvodnila hlavní smysl elektronických aukcí náměstkyně primátora Prahy pro oblast bytové politiky Alexandra Udženija.
„Podobně důležité ale je efektivně využít byty, které nejsou vhodné pro specifické podporované skupiny obyvatel, jako jsou osoby v sociální tísni, senioři, zdravotně hendikepovaní či vybrané profese,“ dodala.
První kolo aukce je otevřeno až do 6. listopadu 2025.