ÚOHS rozhoduje o vyloučení firmy z tendru na metro D, posudky si protiřečí

Od října 2023 se námitkou proti vyloučení zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který po roce a půl ještě nerozhodl ani v první instanci. Důvodem je spletitost celé kauzy.

Nekonečná soutěž na druhý úsek metra D ● Dopravní podnik (DPP) vyhlásil soutěž na stavbu druhé části metra D v červnu roku 2022 s termínem pro zasílání nabídek v prosinci. ● Hodnoticí komise označila 25. srpna 2023 jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem Porr, Vinci, Marti (PVM). DPP ale 5. září 2023 rozhodl o vyloučení tohoto sdružení ze soutěže a za vítěze vyhlásil konsorcium vedené Subterrou. ● PVM i třetí Strabag podaly proti výběru stavebníka 20. září 2023 námitku, přičemž PVM i proti svému vyloučení. DPP námitky zamítl. Firmy se obrátily na ÚOHS. ● Antimonopolní úřad 15. ledna 2024 zrušil výběr zhotovitele. DPP podal proti rozhodnutí rozklad. ● DPP zrušil 13. března 2024 výběr dodavatele a vítěznou nabídku začala opět posuzovat hodnoticí komise. ● Představenstvo DPP 6. srpna opět zvolilo vítězem Subterru. ● V návaznosti na to se oba dva zbylí soutěžící znovu obrátili na ÚOHS. ● Antimonopolní úřad nedávno opět rozhodl v neprospěch DPP a výběr Subterry zrušil.

Antimonopolní úřad proto loni pověřil Kloknerův ústav ČVUT vypracováním posudku, který experti dokončili ještě v tom samém roce. Součástí je zodpovězení celkem 33 dotazů týkajících se provázanosti, použitelnosti a úplnosti harmonogramu PVM.

Podle posudku, který má redakce MF DNES k dispozici, je dokument v řadě případů v souladu se zadávací dokumentací tendru. Odborníci z ČVUT ale popsali i řadu nedostatků, které by ÚOHS mohly posloužit jako důvod k potvrzení vyloučení.

„Harmonogram neobsahuje položky ‚Zřízení, provoz a odstranění staveniště Nádraží Krč‘ a dále ‚Zřízení, provoz a odstranění staveniště Olbrachtova‘,“ píše se v posudku.

Dále znalcům chybí třeba harmonogram zkoušek a revizí nebo kalkulace nákladů na údržbu tunelů po dokončení stavby. Nesrovnalosti spatřují i v případě časových rezerv na některé práce.

Naopak za nezávadnou formalitu označili například výtku, podle které v plánu prací není uvedeno, že stavba eskalátorů ve stanici Nové Dvory začne až poté, co na to budou prostory připravené.

Rakouští inženýři

Se závěry Kloknerova ústavu ale sdružení PVM nesouhlasí. „Ve znaleckém posudku zcela nesprávně zaměňuje nabídkový harmonogram předložený v nabídce s harmonogramem realizace výstavby, který má být zpracován až vybraným dodavatelem do 28 dní ode dne obdržení výzvy zadavatele k zahájení prací,“ argumentuje generální ředitel společnosti Porr Dušan Čížek.

Dodává, že realizační harmonogram následně operuje s mnoha faktory, se kterými nabídkový nemůže. Především už je při jeho přípravě známý skutečný termín začátku stavby, a tak v něm mohou být zohledněná roční období nebo souběh s jinými pracemi v oblasti. Například výstavba stanice Nádraží Krč podle původních plánů počítá se zahájením v říjnu roku 2023.

„Porr si nechal vypracovat vlastní posudek harmonogramu, abychom mohli předložit nezávislé stanovisko a to, co říkáme, neopírali jen o naše tvrzení. Z důvodu objektivity jsme nechali zpracovat znalecké posudky dva, jeden od českého specialisty na harmonogramy a jeden od nezávislých zahraničních specialistů,“ sděluje Čížek.

Na to má PVM jakožto účastník řízení nárok. „Obecně platí, že je na každém z účastníků řízení, jaký důkaz, včetně například i znaleckého posudku, navrhne a předloží k prokázání svých tvrzení,“ popisuje mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Rakouští znalci Michael Werkl a Stefan Kahrer-Deim ze společnosti BWI Ziviltechniker GmbH, která se specializuje na služby v oblasti stavebních zakázek, přípravy harmonogramů a reklamací, také poukazují na to, že DPP zaměňuje realizační a nabídkový harmonogram.

„Námitky zadavatele týkající se harmonogramu výstavby účastníka, které vedly k vyloučení z výběrového řízení, nejsou pro znalce důvodné a podle našeho názoru nejsou oprávněné,“ píše se v posudku rakouské firmy, který má redakce MF DNES také k dispozici. S jejich závěry se ztotožňuje i tuzemský znalec Jaromír Ryska.

Tři různá řízení

Antimonopolní úřad čeká ještě těžká práce při posuzování. V potaz totiž musí brát všechny zmiňované posudky. „Správní orgán je povinen brát v úvahu všechny relevantní skutečnosti a důkazy a provést s nimi potřebné logické operace. Z nich vzejde rozhodnutí, které bude vycházet ze skutkového stavu dostatečně zjištěného. Jedině takové rozhodnutí ÚOHS bude zákonné a obstojí i v případném soudním přezkumu,“ popisuje Švanda.

Úřad navíc ještě v současnosti posuzuje dvě námitky proti výběru Subterry za vítěze tendru.

Ražba tunelů nové linky D pražského metra je hotová. Dělníci se tam proto teď pustili do izolací tunelů a ostění. Podívali jsme se do budoucí stanice Pankrác, kde na lince C se ani při těchto pracích nezastavil provoz. (listopad 2024)