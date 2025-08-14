Po dobu přerušení provozu jezdila náhradní tramvajová linka XB mezi Florencí, Palmovkou, Vysočanskou a Lehovcem. Některé autobusy byly prodlouženy na Lehovec.
Mezi Florencí a Černým Mostem nejezdilo metro, na vině byla technická závada
Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov
Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...
Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.
Zažít Martinů 2025 v Poličce
Od pátku 15. srpna nabídne Polička pestrý program festivalu Zažít Martinů 2025, který hravou i hlubší formou přiblíží život a tvorbu slavného skladatele.
Pivní slavnosti v Turnově
Areál pivovaru Rohozec se v sobotu promění ve festivalový park plný hudby, piva a letní pohody.
Ústečtí muzejníci vztyčili povalený smírčí kříž u lesní kaple v Krušnohoří
Povalený smírčí kříž v lesích na Ústecku po více než 100 letech opět stojí. Bezmála půltunovou kamennou plastiku ústečtí muzejníci kousek přesunuli a osadili...
Litoměřice opět uvolní peníze na nápady obyvatel
Až do neděle 14. září mohou obyvatelé Litoměřic hlasovat, na co by měla radnice uvolnit peníze v rámci letošního participativního rozpočtu.
Po obou stranách dálnice D7 mezi Chlumčany a Smolnicí se staví odpočívadlo
Odpočívadla by měla být řidičům k dispozici příští rok, bude na nich 28 míst pro kamiony a 52 pro osobní automobily. Pro efektivnější využití kapacity budou obě místa vybavena systémem pro sledování...
Traktory v akci u přehrady Seč
V sobotu 16. srpna rozezvučí okolí Seče burácení motorů i smích dětí. Železnohorský traktor 2025 nabídne spanilou jízdu, závody traktorů ve sprintu, výstavu historických i moderních strojů a soutěže...
Mezi stanicemi Florenc a Černý Most na lince B ve čtvrtek ráno asi dvě hodiny nejezdilo metro. Po 06:30 byl provoz obnoven, informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Podle ní byla příčinou...
Děčín se chce připravit na krizové situace
Děčínský magistrát přistoupí v reakci na nedávný masivní výpadek elektrické energie k opatřením, která by měla zlepšit připravenost města na podobné situace.
Nová vyhláška omezuje v Krupce pití alkoholu i nabízení sexuálních služeb
Alkohol nejde konzumovat na veřejných místech okolí škol, vlakových zastávek či v parku Herty Lindnerové. Nabízení sexuálních služeb je zapovězeno mimo jiné v zastavených částech města.
Co televize chystají na podzim? Největší české kanály připravily silné příběhy, nové seriály i návraty stálic
Televizní podzim slibuje velkou dávku premiér i návratů. Na obrazovkách se potkají taneční show, kriminální zápletky, rodinná dramata, komedie i reality pořady. Jak bude vypadat programové schéma...
O úpravu ledu na ústeckém zimním stadionu se stará nová rolba
Díky novému stroji za necelých 3,8 milionu korun bude úprava ledové plochy kvalitně i ekologičtější.
V zámeckém parku v Moravském Krumlově na Znojemsku začne festival Rock Castle
V zámeckém parku v Moravském Krumlově na Znojemsku dnes začne rockový a metalový festival Rock Castle. Vystoupí například skupiny Running Wild nebo Uriah Heep,...