Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

„Zachránci bychom rádi poděkovali, ale bohužel na místě nezůstal. Máme pouze kamerové záznamy,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
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Hrdinský skutek muže obdivují i lidé v internetových diskusích.
„Ten chlap, který tam vlezl je neskutečný borec,“ napsal jeden z uživatelů. Další komentář požaduje pro turistu ocenění. „Tohle je na metál, nemohl stoprocentně vědět, jestli se stihne dostat zpátky.“
Nouzové tlačítko
použijte v případě pádu člověka do kolejiště.
Sedmiletý chlapec skončil v kolejišti hned v první školní den poté, co koukal do mobilu a pokračoval v chůzi.
Kromě turisty pohotově zareagoval i další cestující, který stiskl nouzové tlačítko na konci peronu.
Sotva se dítě a jeho zachránce dostali ven z kolejiště, už tudy projela vlaková souprava.
Podobný případ se odehrál začátkem srpna 2026 ve stanici Strašnická.
Do kolejiště spadla přibližně sedmdesátiletá seniorka, kterou zachránila pohotová reakce cestujících. Vlak díky stisknutí nouzového tlačítka stihl včas zastavit.