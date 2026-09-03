Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Autor: dvou
  17:22aktualizováno  17:22
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Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund vytáhnout zpět na perón. V tunelu se přitom už objevila světla přijíždějící soupravy. Muž ze stanice poté odešel, s policií se tak minul. Strážci zákona hrdinský skutek oceňují.

„Zachránci bychom rádi poděkovali, ale bohužel na místě nezůstal. Máme pouze kamerové záznamy,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

VIDEO: Drama v pražském metru. Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu

Hrdinský skutek muže obdivují i lidé v internetových diskusích.

„Ten chlap, který tam vlezl je neskutečný borec,“ napsal jeden z uživatelů. Další komentář požaduje pro turistu ocenění. „Tohle je na metál, nemohl stoprocentně vědět, jestli se stihne dostat zpátky.“

Nouzové tlačítko

použijte v případě pádu člověka do kolejiště.

  • nachází se v každé stanici metra, zpravidla na začátku a na konci nástupiště, pro každou kolej zvlášť.
  • tlačítko chrání tenké sklo, které lze zatlačením prsty rozbít

Sedmiletý chlapec skončil v kolejišti hned v první školní den poté, co koukal do mobilu a pokračoval v chůzi.

Kromě turisty pohotově zareagoval i další cestující, který stiskl nouzové tlačítko na konci peronu.

Sotva se dítě a jeho zachránce dostali ven z kolejiště, už tudy projela vlaková souprava.

Podobný případ se odehrál začátkem srpna 2026 ve stanici Strašnická.

Do kolejiště spadla přibližně sedmdesátiletá seniorka, kterou zachránila pohotová reakce cestujících. Vlak díky stisknutí nouzového tlačítka stihl včas zastavit.

Jak byste v podobné situaci reagovali?

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